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COP29討論主題「能源與和平」 聚焦於綠色能源、氫能與儲能

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
COP29會議第5日主題為「能源與和平」，有關能源議題討論，聚焦於綠色能源、氫能與儲能。 路透社
COP29會議第5日主題為「能源與和平」，有關能源議題討論，聚焦於綠色能源、氫能與儲能。 路透社

COP29會議第5日主題為「能源與和平」，有關能源議題討論，聚焦於綠色能源、氫能與儲能；根據截至15日公約所提出「減量企圖心及執行工作計畫」之非正式諮商文件，對於能源議題之討論，主要延續COP28全球盤點決議，重申2030年全球再生能源裝置容量增至三倍與全球平均年能源效率提高一倍，加速零排放和低排放技術的發展、提升建築物能源效率、減少建材蘊含碳排放、廢除化石燃料補貼等，並沒有提到核能

環境部表示，COP 29戰情中心主要工作之一為掌握會議及間相關議題進展與即時資訊。COP29主席Mukhtar Babayev昨日召開高層圓桌會議，正式啟動三大能源倡議，並呼籲締約方和非締約方共同支持。包括一、全球儲能與電網承諾：承諾到2030年在全球部署1,500GW能源儲存系統，為2022年的六倍以上，並且至2030年新增或翻新2,500萬公里電網。二、綠色能源承諾：綠色能源區域與廊道：推動綠色能源區域與廊道，將綠色能源產生地域與需求區域相連接，透過發展更大尺度區域和跨區域互聯網，以實現成本效益和安全長距離電力傳輸。三、氫能宣言：擴大以再生能源、清潔/零排放和低碳產生氫能，逐步替代目前使用無搭配減碳措施之化石燃料。

國際能源署（IEA）執行董事Fatih Birol在談到這些倡議時表示：「隨著世界迅速邁入電力時代，IEA明確指出，為實現能源和氣候目標，包括將全球再生能源容量提高三倍並加強能源安全，各國需要迅速增加儲能，擴大和升級電網。敦促全球政府將儲能與韌性電網作為優先事項。」

國際再生能源機構（IRENA）總幹事Francesco La Camera則指出：「COP29的能源倡議對於保持1.5°C的目標至關重要。在COP28上，全球領導人承諾到2030年實現再生能源容量三倍增長。為實現此目標，不僅需要增加發電量，還需要克服與再生能源併網相關的挑戰。儲能解決方案、電網擴展和重大投資是推動的關鍵因素。IRENA作為負責與追蹤再生能源增長進展的機構，深信各國今天倡議的支持與落實將成為推進與巴黎協定目標一致的能源轉型的關鍵。」

另COP29主席與埃及、義大利、德國、烏干達、阿聯酋和英國提出「巴庫氣候行動倡議」，主要是以「和平、救援與復原」為主題，對於因氣候變遷帶來的不利影響，如水資源短缺、糧食不安全、土地退化、流離失所和生計中斷等的討論。

環境部說明，今年大會能源議題主要聚焦在如何落實2030再生能源容量三倍化、儲能與韌性電網、氫能等三大倡議，沒有將核能議題列為倡議。

COP29戰情中心持續掌握每日重點及進展。環境部下周也會辦理線上六場主題講座，包括高科技產業推動淨零、城市轉型氣候調適與防災、綠色成長、碳定價、未來世代、循環經濟等。

COP29 再生能源 化石 核能 氫能源

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