賴總統：台灣幾十年來重北輕南 均衡台灣將持續實踐

賴清德總統上任以來一直提出均衡台灣的概念，16日更直接點出，台灣幾十年來有重北輕南的狀況，這是因為過去政府的政策就是以都市發展帶動鄉村發展，但是他認為台灣幾十年來走到今天應該要著重均衡，應該要直接幫助非直轄市。

賴總統今日出席活動時指出，自己不僅重視教育平衡，也重視區域均衡發展。他更不諱言的點出，台灣幾十年來重北輕南，這是因為過去政府的政策就是以都市發展帶動鄉村發展，現有台北市，首都也在台北市，五院也在台北市，重要的國家機關通通都在台北市，後有高雄市升格為直轄市，再來就是其他四督陸續成立。

賴總統認為台灣幾十年來走到今天應該要著重均衡，每個城市都有他的特色，並不是直轄市就有辦法帶動非直轄市，應該要直接幫助非直轄市，讓他能夠發展，因此推出均衡台灣，這個計畫內容相當的豐富。

賴總統說明，將會利用教育、醫療、社會住宅、交通、產業還有基礎建設等等，讓每一個縣市都可以根據他本身的特色發展，未來年輕人不必離鄉背井，年輕人在故鄉就可以找到理想的工作。因為，年輕人離鄉背井的時候，父母親連含飴弄孫的機會都沒有，年輕人在外面奮鬥承受很大的壓力，如果有辦法做到均衡發展，年輕人就可以在自己的故鄉，一方面可以孝順父母親，一方面可以有工作，帶動地方的發展。

賴總統說，均衡發展能夠達到25個城市一起往前走，而不是過去一個城市或兩個城市要帶動其他的城市。目前這個方向已經開始在進行。台灣的產業，特別是半導體產業、科技產業已經往中南部移動，像台中、嘉義、雲林、台南、高雄、屏東等。

對於未來，賴總統也說，醫療、社會住宅、交通等都已逐漸實踐，未來政府也會再推動，行政院相關部會會重視在地產業，還有社會企業，或是地方創生，讓年輕人可以在故鄉根據地方文化、產業的資源來創業，來圓自己的夢想，也可以帶動地方的發展。

最後，賴總統也強調，「希望跟大家一起努力，一起來追求一個國家的目標，也是全球共同目標，一起因應氣候變遷。地球只有一個，更何況2050淨零轉型不僅僅是我們國家的政策，也是全世界的目標，未來希望在因應氣候變遷的時候，並不是用負面的角度面對，而是用正面的角度看待，當我們用淨零轉型的時候也可以同時完成能源轉型更安全、產業轉型更有競爭力、社會轉型能夠更有韌性、生活轉型也能夠更永續，換句話說，從政府機關公部門到私部門，中央政府到地方政府，到民間社區大家都以起來，未來是一個全面智慧化的時候，也是低碳生活的時代。」