川普回鍋 蔡明忠籲為政者警惕財富不均

富邦集團董事長蔡明忠昨日被問及對美國總統川普當選的看法，他形容，川普帶來的未來是「不可測」的，但川普重返白宮，也代表貧富差距、財富分配不均二大問題，值得為政者警惕，選民如今對國家和世界的看法，已和傳統不同。

台灣大學昨日舉行九十六周年校慶，富邦集團董事長蔡明忠獲台灣大學頒發名譽法學博士學位，台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里、力積電董事長黃崇仁等眾多貴賓到場祝賀。

蔡明忠分析，此次美國選舉，選民都關心物價、經濟，一如美國前任總統柯林頓當年與老布希競選時，最著名的一句話：「笨蛋，問題在經濟！（The economy，stupid！）」，此次選舉更是如此：美國人對物價的不滿是川普勝選重要原因，雖然通膨不見得是上任總統造成，但所帶來貧富差距、財富分配不均問題，是全世界從政者都要面對的，既然要管理眾人之事，就要創造出更公平的社會。

蔡明忠也對台灣經濟展望和角色提出看法，他說，台灣是世界科技重鎮，現在正式ＡＩ崛起之時，台灣是ＡＩ生態系的中心，所有ＡＩ運轉所需的設備如台積電的晶片、台灣零組件、散熱技術等，都使運算能力更強大，能源消耗更小、運作更有效率，「我們自己不自重，別人也不會尊重你，能夠好好發展，把最好一面呈現給世界看，台灣就會被看得見」。

黃崇仁提醒，台灣要懂得自己保護自己，而不是只看美國要給我們什麼，並認為台灣幾十年來科技的發展成果就是最好的保護。

黃崇仁解釋，美國換了這麼多的總統，最嚴重的危機是當年卡特總統和台灣斷交，但五十年來台灣始終一路成長，之所以能愈來愈壯大，因為美國不想買中國的東西，而向台灣買，零組件這些部分，日本及南韓沒有，只有台灣有，過去最大的對手是中國大陸，但如今美國因為美中貿易戰而排除中國，向台灣購買，這是台灣的優勢。

張忠謀昨面對媒體詢問亞利桑那州建廠進度，則低調回應，「進度很好！」