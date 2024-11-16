我續列美匯率操縱觀察名單 央行坦言恐成常態

美國財政部昨（十五）日公布半年度匯率政策報告，檢視去年下半年至今年上半年數據，並將台灣、中國大陸、德國、新加坡、越南、日本續列為觀察名單，並新增南韓為觀察名單。中央銀行表示，這主因是美國對台灣科技產品需求增加，與匯率因素無關，但是，我國進入觀察名單「恐成常態」。

日前央行總裁楊金龍赴立法院專題報告時表示，美中貿易爭端後，台灣對美國貿易順差大幅擴增，有兩項貿易指標已觸及美國財政部匯率政策報告檢視標準，未來台灣觸及美方前兩項標準，而被列觀察名單恐成常態。

央行解釋，台灣繼續被列為觀察名單的原因，是台灣對美國商品及服務貿易順差達五百七十億美元、台灣經常帳順差對ＧＤＰ比率為百分之十四點七，這兩項數據已觸及美方檢視標準；央行淨賣匯約一百一十億美元，約占ＧＤＰ比重百分之一點四，則未觸及美方標準。

這是台灣自二○二二年六月以來連續六次被列為觀察名單，然而二○二一年四月及十二月則連續二次均符合美方的三項標準，但當時並未被列為匯率操縱國，而是列為密切磋商名單，並自二○二二年六月起觸及標準的項目減為二項，回到觀察名單之列。

美國財政部匯率政策報告三項檢視標準，一是對美商品及服務貿易順差逾一百五十億美元；二是經常帳順差對ＧＤＰ比率逾百分之三；三為淨買匯金額對ＧＤＰ比率逾百分之二，且十二個月中有八個月以上為淨買匯。

美國財政部報告中，也對台灣提出兩項建議：第一，密切關注非銀行的金融部門風險，包括匯率風險；第二，央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。

央行表示，央行與美國財政部溝通管道順暢，美國財政部報告中對我國央行的建議，與央行經營目標及匯率政策一致，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

央行指出，由於ＡＩ等科技應用帶動美國對台灣科技產品需求增加，才使二○二○年後台灣對美國貿易順差超過美國第一項檢視標準，與匯率無關；台灣經常帳順差對ＧＤＰ比率居高，反映國內累積龐大的超額儲蓄。

二○二○年占比從前一年百分之十一升至百分之十四點六，二○二一年再升至百分之十五點三，主因為消費及投資都因疫情減少，疫情後占比已下降，二○二二年降至百分之十三點三，二○二四年上半年為百分之十三點四。美方的標準是百分之三。金融界人士認為，這對台灣國情而言，實在太嚴格。

至於第三項淨買匯金額上限標準，銀行外匯主管分析，美國不希望看到其他國家央行介入匯市買美元，阻升本國幣別匯率，然而央行已連續三年都是淨賣匯，阻貶新台幣匯率，符合美國期待。