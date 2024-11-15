楊珍妮與戴琪會談 盼在多邊架構下持續推展經貿發展

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院政務委員、經貿辦總談判代表楊珍妮出席APEC年度部長會議(AMM)，並與美國貿易代表戴琪會談。（經貿辦提供）
行政院政務委員、經貿辦總談判代表楊珍妮出席APEC年度部長會議(AMM)，並與美國貿易代表戴琪會談。（經貿辦提供）

行政院政務委員、經貿辦總談判代表楊珍妮出席APEC年度部長會議(AMM)指出，我國擁有自由的市場經濟，且遵守高標準的貿易與投資規則。我國已準備好加入區域貿易協定，此外，期盼與更多貿易夥伴深化雙邊合作，將包容、互連及永續的原則付諸實踐。至於與美國貿易代表戴琪會談，我方感謝戴大使長期對台美經貿之支持，完成台美21世紀貿易倡議首批協定。

楊珍妮表示，WTO在過去30年促進全球貨品貿易、服務貿易及投資流動成長超過4倍，對於經濟成長的貢獻無庸置疑。然近年來全球面臨諸多挑戰，包括地緣政治緊張、疫情衝擊、氣候變遷及數位化等，各國越來越轉向透過雙邊或區域貿易協定來因應這些挑戰，但這也造成全球貿易規則破碎化，這些發展導致WTO被大眾認為越來越無關緊要。

楊珍妮表示，WTO成立的目標是為了提升生活水準、確保充分就業及擴大貿易，必須重振WTO，我方提出三點建議，首先，優先恢復爭端解決機制的完整運作；其次，為達到包容、互連且永續的成長， WTO全體會員必須共同合作，將新的貿易規則帶到多邊貿易系統，包括就氣候變遷、性別、數位化及中小企業等當代議題進行合作；第三，WTO必須聽取利害關係人的意見，包括透過WTO公共論壇增加與大眾的互動，並將得到的回饋納入新的談判參考資訊。

至於亞太自由貿易區（FTAAP），楊珍妮提到，當初發起之目的係為促進亞太地區之貿易自由化及經濟整合。然而，國際經貿環境於近20年已發生巨大改變，因此FTAAP不能只關心傳統的貿易議題。我方支持秘魯本年推動「亞太自由貿易區議程新看法之伊奇馬聲明」，我方認為在該聲明中必須提到國營事業、勞工及環境等當代議題，以對抗不公平貿易行為及提升經濟安全。

楊珍妮強調，我國擁有自由的市場經濟，且遵守高標準的貿易與投資規則。我國已準備好加入區域貿易協定，此外，期盼與更多貿易夥伴深化雙邊合作，將包容、互連及永續的原則付諸實踐。

另外，關於申請加入CPTPP部分，楊珍妮說，已向CPTPP成員說明，我國半導體產業佔全球供應鏈關鍵地位，可幫助打造CPTPP產業生態系，提升CPTPP供應鏈韌性，請CPTPP成員支持我國加入CPTPP。我國亦向CPTPP成員表達，在加入CPTPP過程中，盼深化全面經貿關係，建立雙邊的經貿制度性架構，共同因應數位轉型、氣候變遷等各種挑戰。在地緣政治、疫情、氣候變遷影響下，各國積極推動數位與綠色轉型，跨境資料轉移、資料治理、隱私保護為數位貿易發展前提。我方向各國表達促進數位貿易發展的意願，盼透過就前述事項制定規則，共同開發數位商機。

此外有關我方與戴琪會談，楊珍妮說，雙方討論推動雙邊經貿進展及在多邊架構下之持續合作。我方感謝戴大使長期對台美經貿之支持，完成台美21世紀貿易倡議首批協定。經由台美談判，我國對國際經貿趨勢、貿易規則建立有更深入瞭解，有助我國與其他國家進行經貿談判。

CPTPP WTO 氣候變遷

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