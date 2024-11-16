展現台灣對氣候行動企圖心 彭啟明：2030年拚減碳30%

經濟日報／ 記者胡順惠吳凱中／台北報導
環境部長彭啟明透露2030年減碳目標朝向減碳30％前進。記者張博瑞／攝影
環境部長彭啟明透露2030年減碳目標朝向減碳30％前進。記者張博瑞／攝影

台灣訂定2050淨零排放路徑，2030年減碳目標將較2005年排放量減24%加減1個百分點，環境部部長彭啟明表示，為跟上國家自主貢獻（NDC）3.0，台灣目標仍然不夠，應提出更有企圖心數字，新的目標朝向減碳30％前進。

台灣未受邀參加COP29，環境部因此於峰會期間昨（15）日舉辦「COP29提升氣候行動的決心系列論壇」，藉以展現台灣對氣候行動的企圖心，接軌國際，並將減碳目標再往上提，不僅2030年新目標一定會突破24％±1，更將朝向減碳30％前進，讓減碳幅度更加大。

彭啟明表示，這屆COP29有很大進展，其中巴黎協定第六條關於碳市場碳定價部分，6.2幾乎通過，這次6.4文本出來也有一定共識，期待通過後，對於全球碳市場訂定很有助益，期待台灣產業減碳跟國際合作大有幫助，氣候金融會加速進展，台灣過去致力推動碳訂價制度，可以順利銜接上，台灣已經準備好了。

國家氣候變遷對策委員會副召集人兼和碩董事長童子賢昨日出席論壇，並擔任「綠色科技開創永續新未來」講座引言人，童子賢分析，美國總統當選人川普將上任，但憂心川普不支持綠能及擁護石化燃料的立場，將對全球抗暖化形成一股逆流。

童子賢還批評台灣將40年到期的核電廠機組除役，卻續用20年到期的燃煤機組，這政策方向跟英國朝向零煤炭背道而馳的。他個人主張核能不該是綠能對付的目標。他認同綠能是主流，也同意核能不是萬能，但沒有核能萬萬不能。

核能 減碳

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