碳權跨國交易抵減 邁大步

國泰金控（2882）總座李長庚親赴在亞塞拜然舉行的COP29，直擊國際氣候變遷趨勢，李長庚昨（15）日下午舉行跨海視訊記者會時表示，碳權一旦可跨國交易抵減，對氣候金融將是重要里程碑。對於美國總統川普重返白宮，揚言將退出巴黎協議，並大幅提高化石燃料的使用，李長庚表示，川普2016年時就曾退出過巴黎協議，這次再退出也不令人訝異，所以「不用把美國退出巴黎協議當作世界末日」。

以「金融COP」為號召的COP29，締約國首先達成的共識是關鍵的巴黎協定第6.4條決定草案；明定要建立一個聯合國的全球碳市場規範。李長庚解釋，Article 6.4的本質是為了讓各國達到自己設定的國家自定貢獻（NDC）目標而設計的碳權轉讓機制；這代表經過一定的驗證後，國家之間的碳權將可進行交易、進行抵減，碳權會變成交易資產，甚至是風險性資產。

假設企業需要100個單位的碳權，但知道它有風險，所以買了120或130個單位，多出單位為避險性質，將來可以轉賣；未來碳權來源會有很多，像化石燃料減排、森林、土壤、水利都有各種不同的碳權，將來企業進行減碳時，可透過跨國、跨產業、不同碳權的組合，就像現在的股票投資組合一樣，可思考如何讓碳權的抵減效果達到最大值。

李長庚還說，碳權本身具抵減效果，而風險抵減就是保險的概念，目前保險設計為損害補償，未來保險是否可做到理賠碳權？這些想法很有趣。假設未來碳權可以當作理賠的標準，產檢公司對碳權的性質、內涵與交易不夠了解，就無法設計保單，未來在做投融資或議和時，必須對碳權有足夠的理解，才能設計出符合客戶需求的商品。

李長庚說，台灣是以製造業為主，若無法產生足夠的碳權，未來又需要抵減該如何因應？一旦碳權可跨國合作交易，對氣候金融而言「會是重大的里程碑」。

李長庚昨天受訪時表示，這次在COP29各場論壇裡，川普退出巴黎協議一事可說是「必考題」、各國議論紛紛，但他認為，川普不是沒退出過，且上任後可能重啟化石燃料、頁岩油，美國本就是最大的天然氣生產國，在俄烏戰爭時期，用非常好的價錢將天然氣、頁岩油賣到歐洲， 連法國總統馬克宏都在抱怨，美國從中得到了巨大利益，從「讓美國偉大」這個角度來講，利益如此龐大，川普要這麼做也很正常。

李長庚還說，2016年川普退出巴黎協議，也沒有讓全球對氣候變遷緩解與調適的行動緩下來，很多美國的地方政府、公司還在參與相關的低碳轉型，所以「不用把川普退出巴黎協議當作世界末日」。