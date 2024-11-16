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林子倫：碳排大國是減碳關鍵

聯合報／ 特派記者王惠英陳熙文、記者葉冠妤／巴庫—台北連線報導

ＣＯＰ29是更新國家氣候行動計畫的關鍵時刻。美國拜登政府可能在所剩國家自定貢獻（ＮＤＣ）三點○，目標是二○三五年減排百分之六十五；阿聯酋、巴西也分別提出減排百分之四十七、六十七的新目標；英國展現更強大的企圖心，到二○三五年的溫室氣體排放量將比一九九○年水準減少百分之八十一。

我國二○三○年ＮＤＣ減排目標為百分之廿四加減一。環境部長彭啓明說，各部會正在盤點計畫，台灣的二○三○減碳新目標一定會突破百分之廿四加減一，且往百分之卅接近中。

台大政治學系副教授林子倫表示，根據聯合國最新公布的「二○二四排放差距報告」，二○二三年全球溫室氣體排放量達到五七一億噸二氧化碳當量（tCO2e），比前一年增加百分之一點三，中美、印度、歐盟、俄羅斯及巴西等前廿大排放國，占據全球近八成碳排放量，才是真正關鍵。

林子倫強調，台灣碳排放量約占全球的百分之○點五五，只要充分發揮再生能源等技術優勢，可積極扮演解方提供者的角色。

國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢昨赴ＣＯＰ29戰情中心交流，重申自己同意綠能是主流，也認同核能非萬能，但沒有核能萬萬不能，更批評台灣將核電廠機組除役，卻續用燃煤機組，跟國際背道而馳。綠能對付的是地球暖化，但核能不該是綠能對付的目標。

林子倫 核能 減排

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