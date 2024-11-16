台續列美匯率觀察名單 央行回應：恐成常態

美國財政部公布半年度匯率政策報告，將中國大陸、德國、新加坡、越南、日本及台灣續列為觀察名單，另新增南韓為觀察名單。中央銀行昨（15）日表示，我國進入觀察名單「恐成常態」，主要是美國對台灣科技產品需求增加，與匯率因素無關。

美國匯率政策報告指出，台灣對美國商品及服務貿易順差達570億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為14.7%、央行淨賣匯約110億美元（GDP的-1.4%），台灣觸及前兩項美方檢視標準，因此續列為觀察名單。

央行指出，美方報告對我方提出下列建議，第一，密切關注非銀行之金融部門風險，包括匯率風險；第二，央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。央行強調，與美國財政部溝通管道順暢；美方相關建議實與央行經營目標及匯率政策一致，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

美國財政部匯率政策報告的三項檢視標準為：對美商品及服務貿易順差逾150億美元，經常帳順差對GDP比率逾3%及淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有八個月以上為淨買匯（阻升新台幣匯率）。

央行在2024年11月14日立法院報告中提前預告，未來台灣觸及美方前兩項檢視標準而被列為觀察名單「恐成常態」。