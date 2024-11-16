聽新聞
0:00 / 0:00

觸及其中兩項標準 台灣續列美匯率觀察名單

經濟日報／ 編譯季晶晶林聰毅／綜合外電
新台幣與美元。 聯合報系資料照
新台幣與美元。 聯合報系資料照

根據美國財政部14日公布的貨幣報告，並未有任何主要貿易夥伴操縱匯率，台灣、中國大陸、日本、南韓、新加坡、越南及德國則被列入匯率操縱觀察名單。

這份拜登政府最後一份貨幣半年報指出，在截至6月30日的一年中，沒有主要貿易夥伴符合須對其貨幣行為進行「強化分析」的全部三項標準。台、中、日、星、越、德等六個經濟體續留觀察名單，而上次報告列入觀察名單上的馬來西亞被剔除，南韓則因其龐大的經常帳順差及對美國巨額貿易順差而新入列。

美國匯率半年報重點
美國匯率半年報重點

美國判定的匯率操縱國須符合三項標準，包括對美國的貿易順差超過200億美元、經常帳順差超過國內生產毛額（GDP）的2%，及持續、單方面干預外匯市場而且年度內重複進行淨外匯購買金額超過GDP的2%。符合其中兩項就會列入觀察名單。

根據這份報告，台灣被續列觀察名單的原因是觸及其中兩項標準，包括對美貿易順差達570億美元以及經常帳順差占GDP比率為14.7％。

該報告指出，台灣央行對新台幣匯率制度「為管理浮動制」，原則上由市場力量決定，但有進行調節的彈性，以維持市場有序運作。並建議，台灣應密切監控非銀行金融部門的風險，包括外匯風險。

中國大陸被留在觀察名單上是因為對美貿易順差巨大，且其外匯政策缺乏透明度。美國財政部還再次呼籲中國大陸提高外匯干預行為的透明度。

台幣匯率 美國

延伸閱讀

美國補助台積電66億美元 拜登：晶片法關鍵里程碑

台積電66億美元補貼到手 拜登政府趕在川普回歸前敲定

習近平抵秘魯為中建錢凱港開港 WSJ：美國在拉美已被邊緣化

習近平將與尹錫悅會談 韓媒：就半島局勢交換意見　

相關新聞

我續列美匯率操縱觀察名單 央行坦言恐成常態

美國財政部昨（十五）日公布半年度匯率政策報告，檢視去年下半年至今年上半年數據，並將台灣、中國大陸、德國、新加坡、越南、日...

川普回鍋 蔡明忠籲為政者警惕財富不均

富邦集團董事長蔡明忠昨日被問及對美國總統川普當選的看法，他形容，川普帶來的未來是「不可測」的，但川普重返白宮，也代表貧富...

林子倫：碳排大國是減碳關鍵

ＣＯＰ29是更新國家氣候行動計畫的關鍵時刻。美國拜登政府可能在所剩國家自定貢獻（ＮＤＣ）三點○，目標是二○三五年減排百分...

李長庚：保險業可做碳權理賠

國泰金控總經理李長庚在亞塞拜然參加ＣＯＰ29，昨和台灣媒體連線受訪時提出創新概念，認為這次大會通過巴黎協定第六點四條，未...

觸及其中兩項標準 台灣續列美匯率觀察名單

根據美國財政部14日公布的貨幣報告，並未有任何主要貿易夥伴操縱匯率，台灣、中國大陸、日本、南韓、新加坡、越南及德國則被列...

台續列美匯率觀察名單 央行回應：恐成常態

美國財政部公布半年度匯率政策報告，將中國大陸、德國、新加坡、越南、日本及台灣續列為觀察名單，另新增南韓為觀察名單。中央銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。