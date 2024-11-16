產業大老看川普效應…蔡明忠：川普帶來不可測未來

臺灣大學昨（15）日舉行96周年校慶，富邦集團董事長蔡明忠獲頒名譽法學博士學位。美國前總統川普重返白宮，蔡明忠會後受訪時表示，川普帶來「不可測的未來」，可能有好的影響、也會有大的影響，不過川普能夠回歸，顯示美國民眾對貧富差距、財富分配不均感到不滿，值得從政者思考，如何做好管理眾人之事、創造一個更公平的社會。

在台灣經濟現況方面，蔡明忠說，在AI崛起的時候，台灣成為世界科技的重鎮，所有AI需要的東西，不只有台積電的晶片，所有零件、零組件、散熱等技術，能使運算能力更強大，使能源耗費更有效率，都是靠台灣的科技業，看到許多臺大傑出校友在學術領域上面的成就，代表台灣人才濟濟，若自己不自重、也不會獲得別人尊重，要能好好發展，把最好的一面呈現給世界看，台灣就會被看得見。