產業大老看川普效應…林百里：科技帶動經濟成長

美國總統當選人川普再度入主白宮，產業界大老對於川普接掌後的全球經濟前景看法，備受市場關注。

代工大廠廣達（2382）董事長林百里昨（15）日認為，「應該會更好」，主要原因是科技會愈來愈好，帶動整體經濟成長。獲頒台灣大學傑出校友的力積電董事長黃崇仁則指出， 台灣在全世界高科技產業的基礎相當強大，呼籲大家要相信台灣的實力。

林百里昨日出席台大創校96年校慶，會後受訪時，被問及川普當選後是否會對經濟情況帶來變化，釋出上述看法。

林百里常給人有話直說的印象，2011年公開演講時，曾批評母校台大電機系教學缺乏創新性，認為台灣的教育太死板、沒有啟發性，讓學生們缺乏創新能力，雖然是他愛之深、責之切的體悟，但當時也引發爭議。

不過，林百里昨日受訪時，被問及是否仍認為台大電機系沒創新，他一改過去批評論調，豎起大拇指笑說，「有，有，很厲害」。

林百里過去笑稱自己是「AI迷」，2004年就有AI夢，他並引用美國麻省理工學院（MIT）名言，「與其預測未來，不如參與未來」，帶領廣達努力實踐，發揮領先開發的精神，在AI時代站穩腳步。

廣達受惠AI伺服器業務熱轉，第3季稅後純益連二季寫新猷，並看好AI伺服器業務持續強勁，財務長楊俊烈日前在法說會上預告，明年AI伺服器營收將延續「三位數」百分比強勁成長態勢（即持續倍增），貢獻整體伺服器營收占比也將由目前的逾五成，擴增至超過七成。

黃崇仁表示，舉凡在AI伺服器當中的晶片到散熱器、基板等都是台灣製造，觀察過去台灣40～50年的科技實力發展至今，更經歷過許多變化仍屹立不搖，同時，台灣需要懂得自己保護自己，並不是只能期盼美國要給台灣什麼東西。

黃崇仁強調，台灣過去蓬勃的科技發展就是保護自己最好的方式之一，因此不管誰來執政，都對台灣未來發展有信心。