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我遭續列匯率操縱觀察名單 央行回應美國2建議：目標一致

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台灣繼續被美國列為匯率操縱觀察名單，美國建議台灣注意匯率等金融風險以及不要過度干預匯市，央行回應，央行經營目標與美國建議一致。聯合報系資料照
台灣繼續被美國列為匯率操縱觀察名單，美國建議台灣注意匯率等金融風險以及不要過度干預匯市，央行回應，央行經營目標與美國建議一致。聯合報系資料照

美國財政部公布半年度匯率政策報告，檢視2023年下半年至2024年上半年相關數據，並未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，但將中國大陸、德國、新加坡、越南、日本及台灣續列為觀察名單，新增南韓為觀察名單，南韓上一次名列觀察名單是2022年11月，中間逃脫3次，2024年11月再度回歸觀察名單。

美國財政部報告中也對台灣提出兩項建議：密切關注非銀行的金融部門風險，包括匯率風險，以及央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。

央行回應表示，央行與美國財政部溝通管道順暢，美國財政部報告中對我國央行的建議，與央行經營目標及匯率政策一致，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

中央銀行指出，此次匯率政策報告中指出，台灣對美國商品及服務貿易順差達570億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為14.7%，這兩項數據已觸及美方檢視標準，至於央行淨賣匯約110億美元，約占GDP比重1.4％，則未觸及美方標準，因此台灣繼續被列為觀察名單。

這是自2022年6月以來，連續6次報告被列為觀察名單，然而2021年4月及12月則是連續2次報告均符合美方的三項標準，但當時並未被列為匯率操縱國，而是列為密切磋商名單，並自2022年6月起觸及標準的項目減為2項，回到觀察名單之列。

美國財政部匯率政策報告的3項檢視標準，一是對美商品及服務貿易順差逾150億美元；二是經常帳順差對GDP比率逾3%；三為淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯。

央行總裁楊金龍日前赴立法院專題報告時向立委表示，美中貿易爭端後，台灣對美國貿易順差大幅擴增，有兩項貿易指標已觸及美國財政部匯率政策報告檢視標準，未來台灣觸及美方前兩項標準而被列為觀察名單恐成常態。

央行指出，由於AI等科技應用帶動美國對台灣科技產品需求增加，才使得2020年後台灣對美國貿易順差超過美國第1項檢視標準，與匯率無關；台灣經常帳順差對GDP比率居高，反映國內累積龐大的超額儲蓄。

2020年占比從前一年的11％上升至14.6％，2021年再上升至15.3％，主要是因為消費及投資都因為疫情而減少，疫情後占比已下降，2022年降至13.3％，2024年上半年為13.4％。美方的標準是3％，金融界人士認為，這對台灣國情而言，實在太嚴格。

至於第三項淨買匯金額上限標準，銀行外匯主管分析，美國不希望看到其他國家央行介入匯市買美元，阻升本國幣別匯率，然而央行已連續三年都是淨賣匯，阻貶新台幣匯率，符合美國期待。

楊金龍建議，台灣可以透過擴大對美採購能源、農產品、軍品等商品的方式，縮小台灣對美國的貿易順差。

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