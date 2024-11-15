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川普傳取消電動車補貼 童子賢：可能壯大中國業者

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

市場傳出，川普的團隊正計劃取消美國電動車稅收抵免一事，對此，和碩（4938）董事長童子賢15日表示，這可能會讓美國失去在科技產品上的領導地位，讓相關電動車業者觀望，等於是幫中國大陸的電動車產業的競爭力，提供它一個更加壯大的空間。

童子賢出席由環境部主辦、台北市電腦公會執行的「環境部開幕活動：COP29 提升氣候行動的決心」論壇，回應媒體提問川普的團隊正計劃取消美國電動車稅收抵免ㄧ事。

對此，童子賢表示，此舉可能會讓電動車潮流造成蠻大一個影響，但是要小心，美國可能失去在科技產品上的領導地位，這有點類似「你丟我撿」。

他舉例，中國大陸目前的電動車的產量已超出美國，而川普要取消對美國內部廠商的補助，「你丟我撿」，這會讓相關電動車業者觀望。

童子賢表示，現在大陸電動車產業已經非常強勢，一來一往，等於是幫中國大陸的電動車的競爭力，提供它一個更加壯大一個空間，最後會不會變成美國產業自己倒霉？

外媒14日報導，川普的過渡團隊正計劃取消向消費者提供的7,500美元的電動車稅收抵免，此舉可能會對本已陷入停滯的美國電動車轉型產生嚴重影響。

美國 電動車

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