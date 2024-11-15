川普取消電動車補貼 童子賢：將對EV產業有蠻大影響

對於川普宣布將取消電動車補貼，特斯拉執行長馬斯克表達支持，對此和碩（4938）董事長童子賢出席表示，這將對電動車產業有一個蠻大的影響，但也必須留意美國會不會放任讓自己流失電動車的領導地位，但一個人當選不可能影響全球命運。

童子賢15日出席環境部「COP29提升氣候行動的決心」開幕活動時表示，不評論特斯拉的政策立場，但他認為川普取消補貼，應該會對電動車產業的影響比傳統汽車業衝擊更大。產業界認為，馬斯克挺川普是因為還有很多產品發展跟川普政府有合作機會。

他表示，要注意美國該政策會不會因此流失在全球電動車的領導地位，「你丟我撿」，當美國取消內需電動車補貼，別忘了中國大陸電動車產量遠高於美國，若美國產業因取消補貼而消極，等於提供中國大陸電動車一個壯大的空間，會不會反讓美國產業倒楣？

童子賢表示，無論如何，電動車產業過去四年已經起來了，已經出現轉折，歐盟電動車普及率很高，新車銷售每三部有一台是電動車，中國大陸更高，馬路上每三輛車在跑有一輛是電動車，台灣進度偏低，普及率才5.2%，他表示，交通部說台灣車充比歐洲高，他認為這是因為電動車滲透率仍偏低的原因。

他表示，川普競選政見就是要退出各氣候變遷聯盟，鼓吹石油天然氣，COP29前途未卜，他有點擔心現在正有一股「逆流」，但地球的命運不會因為一個人當選就決定了，地球有200多個國家跟經濟體，川普任期四年，不會有永遠的影響。

川普支持石化跟頁岩油業，這次大選在賓州拿下高票，童子賢指出，賓州土地近年開發很多油跟氣，美國是石油跟天然氣最大產出國，這也牽扯到電動車政策，若川普要讓美國再度偉大，就要重內政輕外交。內政中又要重物價經濟，輕人權婦女，把移民驅逐並壓低物價，而壓物價振興經濟的方式之一，就是大量開採天然氣。

童子賢指出，要振興經濟，利用天然氣跟石油曾經被證明有效，20幾年前普亭接掌總理時，俄羅斯狀況很差，他接掌後開始大量挖到石油外銷，目前超過六七成海外國際收入都是賣石化燃料，過去兩年半美國跟歐洲抵制俄羅斯，俄羅斯仍屹立不搖就是靠石化燃料。

他表示，跟杜拜COP28相比，這次COP29開的顯得有氣無力，很多元首都不去，避免跟川普意見對幹。他表示，在經過過去兩周全球局勢跟美國大選結果後，他內心有點忐忑不安，擔心會不會防止地球暖化全球減碳的同時，會不會有一股相反的潮流？每個國家選舉結果難免有不同主張政黨當選，雖各國結果不一，但全球好公民上仍應聯手防止地球暖化跟找出減少碳排好的方法。

綠能跟核能都不排碳，他表示，「刻意提起是因為台灣倡議綠能的同時，如何看核能也受到矚目，觀念不能一夜之間改變或建立，在轉變的同時，我們需要更多有效溝通」。

他指出，「台灣土地雖小，人均能耗是歐洲兩倍，當然是因為歐洲產業結構型態不同，高耗能產業移到亞洲，但我們仍應該思考能否在石化跟煉鋼業找到減少能耗空污的方法，藉助科技讓經濟成長不變，且同時能找到減碳空污等環境衝擊方法」。

「我們要用綠色科技開創新未來，科技產業雖帶來很多方便跟效率，但經濟發展也帶來地球暖化，氣候出現挑戰，如何讓科技發展讓大家既能過好的生活，又不受地球暖化威脅，如PM2.5或生態滅絕威脅」。他期盼都能透過科技得到解答。