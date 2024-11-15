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龔明鑫：因應川普2.0 力拚爭取大陸外流資金來台

中央社／ 台北15日電
行政院秘書長龔明鑫出席經濟日報2024大師論壇，以「經濟機會與風險」為題演講。聯合報記者林俊良／攝影
行政院秘書長龔明鑫出席經濟日報2024大師論壇，以「經濟機會與風險」為題演講。聯合報記者林俊良／攝影

川普再度當選美國總統，行政院秘書長龔明鑫今天說，川普1.0啟動美中貿易戰，政府推出投資台灣三大方案因應，斬獲效果，如今川普2.0來臨，中國可能受到更大影響，政府將力拚吸引中國外流資金來台，亞洲資產管理中心將是關鍵。

龔明鑫下午出席經濟日報2024大師論壇，以「經濟機會與風險」為題演講指出，AI產業、氣候變遷、地緣政治挑戰，以及中國經濟不透明將是未來4項風險，台灣必須靠強化民主韌性、供應鏈韌性、國土韌性，以及資安韌性持續因應。

他說，機會、風險是一體兩面，只要做對事情，風險就能轉為機會，例如川普1.0時啟動美中貿易戰，政府料到供應鏈將移轉，台灣將是最重要且能快速替代產能的地方，因此積極推出投資台灣三大方案吸引台商及外資，最後也斬獲成效，當時國際對台灣經濟成長率的預測不到2%，但台灣最終達到2.79%。

龔明鑫說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，世界對台灣的經濟成長也不樂觀，但台灣因SARS經驗嚴加防範，加上防疫、紓困、振興三管齊下，成功將挑戰與風險轉化為機會，2020年全球經濟成長率為負3.12%時，台灣經濟成長率達3.39%。

龔明鑫指出，川普2.0局勢將至，國際人才與資金流動一定會大幅成長，未來美國若對中國課徵高額關稅，中國最可能的因應作為是透過人民幣貶值平衡關稅影響，而這將讓中國的投資資金持續外流，外流的投資資金則有可能因美元價格上漲，選擇轉為美元資產。

他表示，為爭取外流的中國投資資金，亞洲資產管理中心就會是關鍵角色，例如，未來台灣是否能有境外的美元交易市場，讓流出的資金不用換成台幣，藉此吸納可能的投資資金；同時也要延續投資台灣三大方案，繼續爭取資金來台投資。

產業部分，龔明鑫指出，中國產品未來進入美國市場若有困難，大量產品可能會進入非美國市場，屆時產品價格一定激烈競爭，台灣出口的中小企業也勢必受影響，因此政府提出中小微企業的多元振興發展計畫，協助其數位淨零轉型與振興。

他說，政府會持續落實六大核心戰略產業以及五大信賴產業的國際供應鏈布局，架構新的跨國性供應鏈，同時提出國際人才競爭力躍升方案，持續爭取人才來台，希望未來每年可以招收4萬名境外學生。

龔明鑫表示，雖然風險很多，但重要的是如何運用過去的經驗，將風險化為機會，創造很好的結果，其中的關鍵還是要能落實執行上述的政策想法與做法。

川普 龔明鑫

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