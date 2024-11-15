川普恐推翻美國氣候承諾 國泰金總座李長庚：不須當作世界末日

國泰金控（2882）挺進COP29，總座李長庚親赴亞塞拜然，第一線直擊國際氣候變遷趨勢。對於美國總統川普重返白宮，揚言將退出巴黎協議並大幅提高化石燃料的使用，李長庚15日下午舉行跨海視訊記者會時提到，川普2016年時就曾退出過巴黎協議，這次再退出，一點也不訝異。這次在COP29各場論壇裡，川普退出巴黎協議為「必考題」、各國議論紛紛，但他認為，川普不是沒退出過，所以「不須把美國退出巴黎協議當作世界末日」。

對於川普明年元月上任後，可能重啟化石燃料、頁岩油，李長庚認為，美國本就是最大的天然氣生產國，在俄烏戰爭時期，美國用非常好的價錢將天然氣、頁岩油賣到歐洲，連法國總統馬克宏都在抱怨，美國從中得到了巨大利益，從「讓美國偉大」這個角度來講，這個利益這麼龐大，川普要這麼做也很正常。

李長庚說，雖然川普這些做法會讓全球氣候變遷緩解的進程產生亂流、有點干擾，使進程稍微延後一點，但這麼多的國家、企業、組織都在投入，每年的氣候變遷、極端氣候的威脅越來越大，這不只是科學理論，而是在很多人現前所見的問題，如果連現前所見的問題都不承認，只能說是「故意看不見」，而不是沒有這個現象存在，目前極端氣候威脅並沒有緩解反而更加嚴重，以目前所有的科技來講，就連2050要做到淨零碳排，坦白來講都是很大的挑戰。

李長庚還說，回顧2016年川普曾退出巴黎協議時，也沒有讓全球對氣候變遷緩解與調適的行動緩下來，很多美國的地方政府、公司還在參與相關的低碳轉型，所以不用把川普退出巴黎協議當作世界末日來看。

儘管川普不太相信氣候變遷的科學立論，但美國很多共和黨的支持者，對溫室氣體排放這樣的講法是同意的，只是反對把所有的碳排都怪罪到化石燃料去；因此，川普就算退出巴黎協議也不用覺得訝異，他也可能重啟化石燃料、頁岩油，讓全球氣候變遷緩解的進程有一點亂流與干擾，但全球這麼多機構投入，將來不管是既有技術的改善、新科技突破，比如說像核融合技術有較大突破性的進展，促使使用燃料，或取得能源的結構上有較大改變時，就能讓氣候變遷、極端風險加速度緩解。

李長庚說，「我們現在的所有努力都是盡自己所能做各種改善與創新，期待在人類智慧無限下，透過這些努力可以看到更多科技的突破，讓青山常在、綠水長流、社會可以永續」。

李長庚受訪時還幽默表示，「我開玩笑說，最好川普本尊降臨在COP29閉幕會議上，親自宣布退出巴黎協議並加速化石燃料與頁岩油的開展，就算這樣我也不覺得訝異，只是新聞報導的畫面會比較驚悚一點而已」。