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美國匯率報告出爐！台灣續列匯率操縱觀察名單 央行坦言「恐成常態」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
美將我列為匯率操縱觀察名單，央行坦言恐成為未來常態。聯合報系資料照
美將我列為匯率操縱觀察名單，央行坦言恐成為未來常態。聯合報系資料照

中央銀行指出，美國財政部15日公布半年度匯率政策報告，檢視期間為2023年下半年至2024年上半年，本次未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，惟將中國大陸、德國、新加坡、越南、日本及台灣續列為觀察名單。另新增南韓為觀察名單。

央行表示，本次匯率政策報告指出，台灣對美國商品及服務貿易順差達570億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為14.7%、央行淨賣匯約110億美元（GDP之-1.4%）。因台灣僅觸及前兩項美方檢視標準，因此續列為觀察名單。

央行指出，美方報告對我方提出下列建議，第一，密切關注非銀行之金融部門風險，包括匯率風險；第二，央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。

央行強調，與美國財政部溝通管道順暢；上述美方相關建議實與央行經營目標及匯率政策一致。未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

據悉，美國財政部匯率政策報告的三項檢視標準為：對美商品及服務貿易順差逾150億美元；經常帳順差對GDP比率逾3%，以及淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯（阻升新台幣）。

另外，央行在2024年11月14日立法院「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」專題報告中，即提及未來台灣觸及美方前兩項檢視標準而被列為觀察名單，恐成常態。

央行強調，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素（如短期資金大量進出）與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

匯率 央行 新台幣 美元

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