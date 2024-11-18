南山人壽前進世界氣候峰會 擔任永續健康領航者

南山人壽董事長尹崇堯強調，保險業與健康及環境息息相關，將協助民眾減緩氣候變遷衝擊。 圖／南山人壽 提供

氣候危機就是健康危機。氣候變遷不只造成全球暖化、重大天然災害頻傳，也對全球人類健康造成直接與間接的衝擊。作為保險業領導品牌及推動健康永續議題的先驅，南山人壽以臺灣最大的獨立保險公司的角色參與國際永續事務， 17日南山人壽董事長尹崇堯在2024世界氣候峰會發表演說，強調將持續發揮保險影響力，協助臺灣民眾減緩氣候變遷帶來的衝擊，扮演「永續健康的領航者」。

儘管臺灣擁有極為完整的國民健康保險制度，但民眾對於健康風險的意識、認知及提前預防，普遍仍待加強。為此，南山人壽透過結盟及強化夥伴關係，協助臺灣民眾及社會預知及轉移風險，具體作為包括：

一、透過保險商品及服務，守護民眾健康風險致力提供保戶全面的健康與財務保障，提供多元的保障商品，並透過保險商品附加外溢機制的設計，鼓勵保戶關注自身健康預防疾病萌生，從而提升社會面對氣候變遷的韌性；同時，在2020年攜手大健康產業夥伴成立「健康守護圈」，積極投入資源提升民眾對健康風險的認知。

二、發揮保險影響力，協助弱勢抵禦氣候風險臺灣是個多山的島嶼，極端氣候引發更為頻繁的洪水、土石流等天災，加深民眾生命財產安全的潛在威脅。保險業扮演「社會安全網」的重要角色，透過捐贈「微型保單」，提供弱勢民眾遭逢意外時的保障傘，至今已累計承保73萬人次。此外，當地震、風災等重大災難發生時，南山人壽在第一時間啟動關懷措施，協助受災民眾儘速重建生活。

三、啟動弱勢及原鄉關懷，弭平健康不平等氣候變遷除了衝擊個人健康，也加劇健康不平等的現象。南山人壽自2013年啟動醫療關懷計畫迄今，提供逾新台幣5.3億元醫療補助基金，協助4.5萬個遭逢急難的經濟弱勢病患家庭度過無力就醫的困境，並從2023年開始推動「原鄉關懷列車」計畫，結合醫院與NGO資源，協助解決偏鄉部落民眾就醫不便及醫療資源缺乏等問題，確保弱勢族群在面對氣候變遷時具備足夠韌性。

南山人壽積極參與國際永續事務，今年再度前進世界氣候峰會，在氣候變遷與健康議題上發揮影響力。 圖／南山人壽 提供

氣候變遷對全體人類健康造成挑戰，南山人壽希望扮演「永續健康的領航者」，發揮保險業的影響力，協助強化個人、社會與環境的健康韌性，打造一個更健康的未來。