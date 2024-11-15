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化粧品進口量年年增加 日本舶來品竟然不再拿第一

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
疫情恢復正常生活，112年臉部彩粧進口需求呈雙位數成長，赴日旅遊人數大增，國人在日本直接採購化粧品，影響日本化粧品進口占比。示意圖／ingimage
疫情恢復正常生活，112年臉部彩粧進口需求呈雙位數成長，赴日旅遊人數大增，國人在日本直接採購化粧品，影響日本化粧品進口占比。示意圖／ingimage

經濟部統計化粧品進口情形，往年最大進口來源都是日本，但112年化粧品最大進口國日本退居第二，法國拿下第一，南韓則是第三名，今年前十月統計，法國化粧品進口值也超越日本，且南韓與日本化粧品進口值差距還有拉近的趨勢。

經濟部統計處指出，近年來日本是台灣最大的化粧品進口來源，但因疫後赴日旅遊熱潮，112年國人至日本旅遊人數多達423萬人次，較111年35萬人次增約11倍，加上日圓大貶，國人直接在日本當地採購化粧品，壓縮自日進口的需求，因此自112年起，法國躍居我國化粧品最大進口國，日本則退居第二。

韓國化粧品是後起之秀，是年輕人偏好風格，價格親民且產品多樣化，112年起南韓占比超越美國，躍居第三，美國則退居第四。南韓及美國占比分別為12.7％及11.5％。

經濟部統計處表示，化粧品進口規模已回到疫情前水準，觀察化粧品進口情形，108年疫情前進口規模值約16億美元，109年疫情爆發後，規模值下滑至14.1億美元，隨著疫情逐步解封，生活恢復正常，化粧需求增加，帶動進口表現逐漸回溫，112年達16.56億美元，超過疫情前（108年）規模值，年增6.5％，今年1至10月進口值為13.68億美元，在比較基數偏高下，較上年同期略減1.1％。

化粧品是指「個人清潔、化粧保養用品」，疫情期間清潔產品表現較突出，疫後彩粧需求回升較多。統計處表示，依據進口產品觀察，化粧品進口以保養品居大宗，約占4、5成，清潔類約占2成，臉部彩粧約占1成。

在110年疫情三級警戒時期，清潔類產品表現較為突出，年增10.4％，同時因長時間配戴口罩，帶動眼粧成長18.2％，唇粧則年減14.4％。

隨著111年底逐步取消戴口罩規定，加上民眾恢復正常社交生活，112年臉部彩粧進口需求呈雙位數成長，年增22.6％，113年1-10月續增3.4％，為化粧品進口的最大正貢獻來源。

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