美國10月CPI出爐 中信投信：降息態勢不變、川普施政成關鍵

美國勞工統計局公布10月消費者物價指數（CPI）數據，年增率為2.6%，核心CPI年增率為3.3%。中國信託投信表示，儘管市場對通膨前景存有疑慮，但預期聯準會明年仍將維持漸進式降息步調；然而，川普勝選後的五大政策方向可能為通膨帶來新一輪壓力，投資人應關注美國政治格局變化及川普施政順序對市場的影響。

美國勞工統計局公布，10月CPI年增率為2.6%，核心CPI年增率為3.3%。這次CPI數據基本上符合市場預期，因此公布後，市場降息預期不變，FedWatch預期12月降息1碼機率從數據公布前的六成提高至八成。

中國信託投信分析，川普新政的五大政策方向可能推升通膨：減稅刺激需求、移民管制推高薪資、貿易保護提高進口成本、產業回流增加製造成本、金融去監管擴張信貸，這些政策將使供給相對需求更緊縮，短期內通膨壓力成市場最大不確定因素。

近期市場「川普交易」（Trump trade）火熱，美股主要指數近期頻創新高，道瓊工業指數突破39,000點大關；債市則出現波動，10年期美債殖利率攀升至4.43%，維持高檔。

中國信託投信分析，美國政治格局將是影響市場走向的最大變數之一。共和黨現確定掌控參眾兩院，將有利推動減稅、基建等財政刺激政策，屆時風險資產和商品可望有較佳表現；然而，川普上任後的施政順序，會是先著重在內政，還是對外的關稅，這將連動影響經濟，這連Fed也無法判斷，市場避險情緒可能升溫。

中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇分析，近期美債殖利率的彈升主要反映市場對政策走向的不確定性，預計待情緒穩定後，長期利率仍將呈現下行趨勢。未來將持續觀察三大面向：包含通膨數據變化、新政府政策細節及國會席次分配對政策推動的影響。

楊士醇建議，面對市場不確定性，投資人應採取多重資產配置策略。目前基金維持股債均衡配置，股票偏好大型權值股、AI相關科技股及金融股；債券則維持高持債比重，密切關注Fed政策動向。

總結來看，面對川普2.0時代，投資人應審慎樂觀地迎接新的投資機遇，透過多重資產配置策略，靈活調整各類資產比重，不僅能夠把握市場機會，也能有效管理風險。