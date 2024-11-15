2024大師論壇 龔明鑫：面對未來四大風險、政府提出三大方向因應

面對川普2.0我國該如何面對現在的風險以及把握機會，行政院秘書長龔明鑫15日表示，「過去台灣在面對新冠疫情時，已經很好的把風險變成轉機，並把握住機會，對於接下來我們將面對四大風險包括AI產業的興起、氣候變遷、地緣政治、中國大陸經濟不穩，政府已經擬定三大面向因應。」

經濟日報與第一銀行15日天共同主辦2024大師論壇，會中邀請龔明鑫以「經濟機會與風險」進行專題演講。

龔明鑫先是提到，2019年時全球面臨新冠疫情，當全球全經濟都受到影響，當時台灣也或多或少有被影響到，甚至當時IMF更是下修台灣經濟成長率為-4%，當時各個國際經濟預測機構均認為台灣在這波疫情衝擊之下難逃經濟衰敗之勢，且再加上2018年川普當時為美國總統，他發起美中貿易戰，令整個亞洲經濟情勢也面臨極大風險，當時IMF推測台灣將會在亞洲四小龍敬陪末座。

龔明鑫說，國際經濟預測機構會這樣推斷也不是沒道理，當時台灣與中國大陸的貿易依賴度相當高，外界都認為中國大陸出事，台灣所受到的衝擊一定是最大，不過從後來的經濟成長率數據來看，那幾年台灣的經濟成長率非但沒有受到美中貿易戰、新冠疫情衝擊而一蹶不振，反倒是在穩定中成長。

龔明鑫分析，其實經濟行為是動態滾動的，台灣廠商當時就已察覺有狀況，就已經開始對投資做一些轉向，也就是所謂的供應鏈移轉，此刻台灣政府也緊急做出相對應的措施，像是推出「投資台灣三大方案」，包括歡迎台商回台投資行動方案、中小企業加速投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案，在這些措施之下，截至11月7日已創造2.3兆總投資金額、創造我國15萬4,648人就業機會、回台投資加數來到1,564家。

龔明鑫強調，正因為台灣政府在面臨危機之際，把危機變成轉機，並把握住機會，才能夠讓台灣創造經濟奇蹟，因此在接下來面對美國新政局，外界都認為這是一個新的挑戰與風險，但在這樣的狀況之下，台灣也必須要在這一波風險之下把握機會。

美中貿易戰恐升級，龔明鑫說，目前美國可能會對中國大陸加重關稅，如果以是「自中國大陸進口產品課徵60％」這個條件下來預估，對於中國大陸的衝擊就會相當大，而這也將造成人民幣出逃，這些出逃的人民幣會轉往哪邊，以鄰近國家新加坡、香港來看應該機會都不高，台灣是否能在這一波把握住機會讓這些資金引流到台灣，政府就必須要擬定策略。

龔明鑫說，行政院經濟發展委員會已經開過幾次會議，其中就有針對這些風險擬定出相對應措施，從三面向，資金、產業、人才著手，像是成立亞洲資產管理中心，讓台灣有美元的交易市場；而在受到衝擊最大的中小企業，推出中小微企業多元振興發展計劃，協助產業度過危機；以及國家人才競爭力躍升方案，目標是讓來台留學生人數可以提高至每年超過4萬人。

最後，龔明鑫也強調，政府除了提出方案外，也必須要落實執行，這樣才能讓風險轉為機會。