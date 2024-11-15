七縣市已達「超高齡」標準線 學者憂經濟人口持續不足

內政部公布，截至6月底，戶內老年人口比率超過20％縣市共有七個，正式邁入「超高齡社會」，也就是每5位縣(市)民中，就有1位長者。學者點出，台灣人口持續朝向總人口減少、持續高齡化發展，未來15至64歲的經濟活動人口勢必不足，政府應提前制定政策因應。

內政部分析，截至6月底，65歲以上老年人口共有439萬1,744人，平均每4個青壯年人口即需扶養一名老人，老化指數158.51，代表每1個幼年人口就有1.6個老年人口，顯示人口老化持續增加。

據內政部戶籍登記資料顯示，包括嘉義縣(22.8%)、台北市(22.5%)、南投縣(21.3%)、雲林縣(20.9%)、基隆市 (20.8%)、屏東縣 (20.5%)、花蓮縣(20.2%)都邁入超高齡社會，每5位就有一人是長者。

內政部指出，上述縣市多因鄉村型生活環境，長者習慣在地安養，而台北市、緊鄰北市的基隆市則因醫療資源多，長者就醫便利等因素，故老年人口比率相對較高。

另外，內政部指出，老年人口比率相對較低縣市包括新竹縣、新竹市、連江縣及桃園市，推測與工商發展就業機會高或特殊地理環境，吸引青壯年人口聚集有關。

台大生物產業傳播暨發展學系副教授陳玉華認為，15至64歲的經濟活動人口未來勢必不足，台灣這幾年的經濟發展有亮眼表現，人力需求陸續增加，政府應首先思考如何進行人口補充，否則公司或工廠也會往其他國家移動。

陳玉華指出，少子化可能帶來其他經濟問題，整個行政部門須先思考，而非等到問題發生才想辦法解決。

是否能從國外引入勞工補足缺口？陳玉華說，國外高階白領引入不容易，是因為台灣的薪水沒周邊國家高，中階移工也比不過中國大陸、韓國；產業面主要移工來源國在越南、家庭照顧移工則以印尼為主，但越來越多企業到這些國家設廠，當薪資條件與台灣差不多時，來台灣工作就不具備吸引力。