廖俊智表態不能排除核電 郭智輝：科學家的幫助會關注

中研院長、國家氣候變遷對策委員會副召集人廖俊智11日在立法院教育文化委員會表示，台灣不能放棄任何減碳的機會，核電也不能排除。經濟部長郭智輝15日再被追問核電態度，他回「科學家的幫助，經濟部都會關注」。

郭智輝今陪同行政院長卓榮泰出席「第57屆自來水節慶祝大會」，媒體詢問郭智輝，廖俊智已表態台灣任何減碳機會都不能放棄，能源政策不能沒有核電，經濟部的立場又是如何？

郭智輝表示，經濟部立場從以前就表達過，各種能源我們都接受，新的科技能源都會關注，「廖院長的作法，我們當然是關注，我們也和中研院配合積極開發地熱，科學家的幫助，經濟部都會關注」。