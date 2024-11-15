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中油雙平穩機制運作 下週汽油估漲1角、柴油漲2角

中央社／ 台北15日電

中國振興計畫內容與經濟數據不如市場預期，國際油價下跌。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估18日凌晨零時起，汽油每公升零售價調漲新台幣0.1元，柴油每公升零售價調漲0.2元，其中發油量最大的95無鉛汽油，每公升估調至30元。

依照預測，92無鉛汽油每公升28.5元，95無鉛汽油每公升30元，98無鉛汽油每公升32元，超級柴油每公升27元。

根據中油浮動油價公式，累算至11月14日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶72.12美元，較上週每桶74.33美元下跌2.21美元；新台幣兌美元匯率為32.418元，較上週32.092元貶值0.326元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲1元，柴油調漲1.2元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估18日凌晨零時起，汽油每公升零售價調漲0.1元，柴油每公升零售價調漲0.2元。

中油 國際油價 新台幣

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