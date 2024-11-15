Uber Eats併foodpanda案何時完成審查？公平會給答案

Uber Eats併購foodpanda案已送公平會審查，Uber Eats昨日發布聲明「樂見公平會正式受理併購foodpanda台灣的申請」，公平會主委李鎂今日證實，併購文件已在8日齊全，進入審查程序，依規定應於12月19日完成審查，但若有必要可再延長60天，就會到明年3月。外傳兩大平台併購後外送市占率是八成，李鎂表示「我了解是超過八成」。

Uber Eats於今年5月14日宣布將併購foodpanda台灣外送事業，交易須經公平會等主管機關審核，外界高度關注全案進度。但因公平會一直請雙方補文件，此案遲遲未進人正式審查程序，也使得全案審查結果何時底定，一直沒有具體時間表。Uber Eats昨天突然率先發布聲明，表示「Uber Eats樂見公平會正式受理併購foodpanda台灣的申請」，間接證實此案已進入正式審查程序。

公平會今天上午舉行「中華民國（台灣）公平交易委員會與巴拉圭共和國國家競爭委員會（CONACOM）關於競爭法適用協定」簽約典禮，李鎂會後接受媒體訪問，證實文件備齊，全案開始進入實質審查。

李鎂表示，結合案進入審查，依規定要在30天完成審查，必要時可延長60天。此案11月8日相關文件已齊備，因此從當天起算進入30天工作天審查期，以此計算，12月19日是期限。至於是否會延長審查？李鎂表示，要看資料匯整情形，才能決定是否有必要延長，若再延長則審查期限則可能延到明年3月。

由於公平會有四位委員任期到明年1月底，新人事案須經立院同意，媒體詢問若人事案受阻是否會影響審查？李鎂未正面回應，僅說行政院已經提名，三位是現任委員續任，另外一位是新人，希望一切都順利，不會影響案件審查。