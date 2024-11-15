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川普當選 蔡明忠：未來不可測、貧富差距值得台灣政治人物警惕
被問及對美國總統川普當選的看法，富邦集團董事長蔡明忠今日受訪時形容，川普帶來的未來是「不可測」的，有好的，也有大的影響。但他強調，美國是世界民主的燈塔，而川普當選、能重返白宮，對台灣的政治人物而言值得省思，不僅代表的意義是選民現在對國家和世界的看法已和傳統不同，也代表貧富差距、財富分配不均二大問題，值得為政者警惕。
蔡明忠特別提醒：「自己不自重，別人也不會尊重！」因此認為，台灣自己好好發展，把最好一面呈現給世界，台灣一定會被看得見。
蔡明忠分析，美國這次選舉，大家都在談物價、經濟。蔡明忠引述美國前任總統柯林頓當年與老布西競選時的話：「笨蛋，不知道經濟是最主要原因嗎？」蔡明忠說，這次更是如此，美國對物價的不滿，是這次川普勝選的重要原因，雖然通膨不見得是上任總統造成，但所帶來貧富差距、財富分配不均的問題，是全世界所有從政者都要面對的，既然要管理眾人之事，就要創造出更公平的社會。
蔡明忠也對台灣扮演的角色指出，大家都知道台灣是世界科技的重鎮，並引述輝達創辦人黃仁勳的說法指出，現在AI崛起的時候，台灣是AI生態系的中心，所有AI所需的東西，不只台積電的晶片，包括台灣的零組件、散熱技術，都使運算能力更強大，能源耗費也更有效率，都靠台灣。蔡明忠也表示，看到台大傑出校友在學術領域的研究，代表台灣人才濟濟。
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