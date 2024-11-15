2024大師論壇登場 羅比尼前瞻美國選後世界經濟趨勢
經濟日報與第一銀行共同主辦的「2024大師論壇」，邀請紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼（Nouriel Roubini）來台，並以「美國總統大選後的世界經濟展望」為題發表演講。2024大師論壇今天在台大醫院國際會議中心201室舉行，財政部長莊翠雲將出席致詞。本論壇由經濟日報與第一銀行共同主辦，富邦金控、富蘭克林華美投信、國泰世華銀協辦。
羅比尼今天除了發專題演講，也與台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如以「地緣政治風險對全球經濟金融的影響」為題舉行高峰對談。除了羅比尼，本論壇邀請行政院秘書長龔明鑫以「經濟機會與風險為題」發表演講，在壓軸的圓桌座談中，邀請羅比尼、第一銀行總經理李嘉祥、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超等以「從美國經濟看全球市場的機會與風險」為題共同與談，由台灣經濟研究院董事長吳中書主持。
羅比尼1959年3月29日出生於土耳其的猶太家庭，兩歲時全家搬往伊朗德黑蘭居住，後又搬往以色列讀了一年希伯來大學，1962年至1983年間於義大利完成博科尼大學的學位，之後前往哈佛大學攻讀經濟學博士學位。羅比尼在紐約大學史登商學院經濟系任教20多年，現為該校榮譽教授。
羅比尼是舉世聞名的經濟學家，他的研究重點是全球經濟、金融市場和地緣政治，更因經常對過度債務、經濟泡沫和地緣不穩定等風險的警告而聞名，得到「末日博士」（Dr. Doom）稱號，因曾準確預測2008年金融危機而一夕成名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言