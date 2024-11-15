2024大師論壇登場 羅比尼前瞻美國選後世界經濟趨勢

經濟日報與第一銀行共同主辦的「2024大師論壇」，邀請紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼（Nouriel Roubini）來台，並以「美國總統大選後的世界經濟展望」為題發表演講。2024大師論壇今天在台大醫院國際會議中心201室舉行，財政部長莊翠雲將出席致詞。本論壇由經濟日報與第一銀行共同主辦，富邦金控、富蘭克林華美投信、國泰世華銀協辦。

羅比尼今天除了發專題演講，也與台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如以「地緣政治風險對全球經濟金融的影響」為題舉行高峰對談。除了羅比尼，本論壇邀請行政院秘書長龔明鑫以「經濟機會與風險為題」發表演講，在壓軸的圓桌座談中，邀請羅比尼、第一銀行總經理李嘉祥、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超等以「從美國經濟看全球市場的機會與風險」為題共同與談，由台灣經濟研究院董事長吳中書主持。

羅比尼1959年3月29日出生於土耳其的猶太家庭，兩歲時全家搬往伊朗德黑蘭居住，後又搬往以色列讀了一年希伯來大學，1962年至1983年間於義大利完成博科尼大學的學位，之後前往哈佛大學攻讀經濟學博士學位。羅比尼在紐約大學史登商學院經濟系任教20多年，現為該校榮譽教授。