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2024大師論壇登場 羅比尼前瞻美國選後世界經濟趨勢

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
經濟日報與第一銀行共同主辦的「2024大師論壇」，邀請紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼（Nouriel Roubini）來台，並以「美國總統大選後的世界經濟展望」為題發表演講。記者林俊良／攝影
經濟日報與第一銀行共同主辦的「2024大師論壇」，邀請紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼（Nouriel Roubini）來台，並以「美國總統大選後的世界經濟展望」為題發表演講。記者林俊良／攝影

經濟日報與第一銀行共同主辦的「2024大師論壇」，邀請紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼（Nouriel Roubini）來台，並以「美國總統大選後的世界經濟展望」為題發表演講。2024大師論壇今天在台大醫院國際會議中心201室舉行，財政部長莊翠雲將出席致詞。本論壇由經濟日報與第一銀行共同主辦，富邦金控、富蘭克林華美投信、國泰世華銀協辦。

羅比尼今天除了發專題演講，也與台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如以「地緣政治風險對全球經濟金融的影響」為題舉行高峰對談。除了羅比尼，本論壇邀請行政院秘書長龔明鑫以「經濟機會與風險為題」發表演講，在壓軸的圓桌座談中，邀請羅比尼、第一銀行總經理李嘉祥、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超等以「從美國經濟看全球市場的機會與風險」為題共同與談，由台灣經濟研究院董事長吳中書主持。

羅比尼1959年3月29日出生於土耳其的猶太家庭，兩歲時全家搬往伊朗德黑蘭居住，後又搬往以色列讀了一年希伯來大學，1962年至1983年間於義大利完成博科尼大學的學位，之後前往哈佛大學攻讀經濟學博士學位。羅比尼在紐約大學史登商學院經濟系任教20多年，現為該校榮譽教授。

羅比尼是舉世聞名的經濟學家，他的研究重點是全球經濟、金融市場和地緣政治，更因經常對過度債務、經濟泡沫和地緣不穩定等風險的警告而聞名，得到「末日博士」（Dr. Doom）稱號，因曾準確預測2008年金融危機而一夕成名。

財政部長莊翠雲出席「2024大師論壇」致詞。記者林俊良／攝影
財政部長莊翠雲出席「2024大師論壇」致詞。記者林俊良／攝影
經濟日報與第一銀行共同主辦「2024大師論壇」，聯合報系董事長王文杉（左起）、台灣經濟研究院董事長吳中書 、第一金控暨第一銀行董事長邱月琴 、紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼、財政部長莊翠雲、 台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如 、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、經濟日報社長劉永平一同合影。記者林俊良／攝影
經濟日報與第一銀行共同主辦「2024大師論壇」，聯合報系董事長王文杉（左起）、台灣經濟研究院董事長吳中書 、第一金控暨第一銀行董事長邱月琴 、紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼、財政部長莊翠雲、 台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如 、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、經濟日報社長劉永平一同合影。記者林俊良／攝影
第一金控暨第一銀行董事長邱月琴為「2024大師論壇」致詞。記者林俊良／攝影
第一金控暨第一銀行董事長邱月琴為「2024大師論壇」致詞。記者林俊良／攝影
紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼（Nouriel Roubini），以「美國總統大選後的世界經濟展望」為題發表演講。記者林俊良／攝影
紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼（Nouriel Roubini），以「美國總統大選後的世界經濟展望」為題發表演講。記者林俊良／攝影
經濟日報與第一銀行共同主辦的「2024大師論壇」，邀請紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼（Nouriel Roubini）來台，並以「美國總統大選後的世界經濟展望」為題發表演講。記者林俊良／攝影
經濟日報與第一銀行共同主辦的「2024大師論壇」，邀請紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼（Nouriel Roubini）來台，並以「美國總統大選後的世界經濟展望」為題發表演講。記者林俊良／攝影
「2024大師論壇」今天在台大醫院國際會議中心舉行。記者林俊良／攝影
「2024大師論壇」今天在台大醫院國際會議中心舉行。記者林俊良／攝影
紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼（左二）、財政部長莊翠雲（左三），上午出席經濟日報與第一銀行共同主辦的「2024大師論壇」。記者林俊良／攝影
紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼（左二）、財政部長莊翠雲（左三），上午出席經濟日報與第一銀行共同主辦的「2024大師論壇」。記者林俊良／攝影
聯合報系董事長王文杉為「2024大師論壇」致詞。記者林俊良／攝影
聯合報系董事長王文杉為「2024大師論壇」致詞。記者林俊良／攝影

國泰世華 第一銀行

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