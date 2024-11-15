郭智輝重申關注新科技能源 水費漲價嗎？有新說法

中研院長廖俊智日前出席立院報告時表示，台灣不能放棄任何減碳機會，國家發展不能排除核電。經濟部長郭智輝今日回應表示，各種能源都會接受，特別是會關注新科技能源。至於自來水費是否有調漲計畫？郭智輝說，調價不是經濟部或經濟部長能決定的。

郭智輝15日出席第57屆自來水節慶祝大會，會前受訪時針對廖俊智對核能的意見做出回應。

郭智輝重申經濟部對於核能的立場，他說，「各種能源我們都會接受，特別是新的科技的能源，也都會關注，因此也關注廖院長說法，現在經濟部也跟中研院合作開發地熱。

被問到水費是否調漲，郭智輝說，「漲價有審議委員主導」，是否有已到討論階段，郭智輝說「應該要問台水公司不是問我，我不是指導單位，我們都是尊重專屬單位」，「調價這個命題，不是經濟部或經濟部長可以決定的」。

郭智輝8月中旬在廣播節目專訪中表示，台灣水價20多年沒有調漲，「就像薪水20幾年沒有調整，很難反映費用」，台水正在準備，之後會讓社會大眾了解水價相關方案，如果大家可以接受的話，就會調整水價。

但隨後又改口自來水價不調漲了，「不會漲，我認為是不會漲」、「我認為是不可能漲水價，因為既然老百姓如此關心，我們就要想辦法提升效率、降低成本」。