快訊

抓到了！苗栗市銀樓搶案昨在逃男主嫌 今中午落網

獨／薄熙來之子薄瓜瓜定親宜蘭許家！來台見家長將成台灣女婿 驚動國安

苗縣驚傳小五女學生墜3樓 雙腿骨折送醫急救中

聽新聞
0:00 / 0:00

郭智輝重申關注新科技能源 水費漲價嗎？有新說法

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
水價會調漲嗎？經濟部長郭智輝說，不是經濟部長可以決定的。圖／本報系資料照片
水價會調漲嗎？經濟部長郭智輝說，不是經濟部長可以決定的。圖／本報系資料照片

中研院長廖俊智日前出席立院報告時表示，台灣不能放棄任何減碳機會，國家發展不能排除核電。經濟部長郭智輝今日回應表示，各種能源都會接受，特別是會關注新科技能源。至於自來水費是否有調漲計畫？郭智輝說，調價不是經濟部或經濟部長能決定的。

郭智輝15日出席第57屆自來水節慶祝大會，會前受訪時針對廖俊智對核能的意見做出回應。

郭智輝重申經濟部對於核能的立場，他說，「各種能源我們都會接受，特別是新的科技的能源，也都會關注，因此也關注廖院長說法，現在經濟部也跟中研院合作開發地熱。

被問到水費是否調漲，郭智輝說，「漲價有審議委員主導」，是否有已到討論階段，郭智輝說「應該要問台水公司不是問我，我不是指導單位，我們都是尊重專屬單位」，「調價這個命題，不是經濟部或經濟部長可以決定的」。

郭智輝8月中旬在廣播節目專訪中表示，台灣水價20多年沒有調漲，「就像薪水20幾年沒有調整，很難反映費用」，台水正在準備，之後會讓社會大眾了解水價相關方案，如果大家可以接受的話，就會調整水價。

但隨後又改口自來水價不調漲了，「不會漲，我認為是不會漲」、「我認為是不可能漲水價，因為既然老百姓如此關心，我們就要想辦法提升效率、降低成本」。

核能 水價 經濟部

延伸閱讀

郭智輝辭崇越策略長卻延遲重訊、持股未申讓 黃國昌：遇大官就轉彎

郭智輝槓上雲豹！網猜「綠營準備整頓吸血鬼」：背後有大人不爽

川普提高關稅台不受影響？ 王鴻薇：郭智輝說瞎話

郭智輝倡海外輸電回台 王鴻薇：經部不背書

相關新聞

Uber Eats併foodpanda案何時完成審查？公平會給答案

Uber Eats併購foodpanda案已送公平會審查，Uber Eats昨日發布聲明「樂見公平會正式受理併購food...

郭智輝重申關注新科技能源 水費漲價嗎？有新說法

中研院長廖俊智日前出席立院報告時表示，台灣不能放棄任何減碳機會，國家發展不能排除核電。經濟部長郭智輝今日回應表示，各種能...

2024大師論壇登場 羅比尼前瞻美國選後世界經濟趨勢

經濟日報與第一銀行共同主辦的「2024大師論壇」，邀請紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼（Nouriel Roubini）...

川普當選 蔡明忠：未來不可測、貧富差距值得台灣政治人物警惕

被問及對美國總統川普當選的看法，富邦集團董事長蔡明忠今日受訪時形容，川普帶來的未來是「不可測」的，有好的，也有大的影響。...

經濟部估今年電子資訊外商來台採購2,341億美元 年增3%

經濟部15日表示，據資策會產業情報研究所（MIC）預估，2024年電子資訊外商對台採購金額可望來到 2,341 億美元，...

財長莊翠雲出席2024大師論壇 關注全球經濟動向

2024大師論壇15日盛大登場，財政部部長莊翠雲開幕致詞時提到，感謝經濟日報從2007年以來，每年都邀請國際經濟學家來台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。