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財長莊翠雲出席2024大師論壇 關注全球經濟動向

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部部長莊翠雲今日出席「2024大師論壇」。胡順惠攝
財政部部長莊翠雲今日出席「2024大師論壇」。胡順惠攝

2024大師論壇15日盛大登場，財政部部長莊翠雲開幕致詞時提到，感謝經濟日報從2007年以來，每年都邀請國際經濟學家來台分享經濟動向，財政部將持續關注全球經濟趨勢變化，調整財政政策因應。

經濟日報與第一銀行15日共同主辦「2024大師論壇」，從上午10時至下午15時30分，在台大醫院國際會議中心201室登場，由莊翠雲出席致詞拉開序幕，更邀請到有著「末日博士」（Dr. Doom）稱號的紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼（Nouriel Roubini）來台，演講內容精彩可期。

莊翠雲指出，很榮幸受邀參與大師論壇開幕盛會，感謝經濟日報從2007年以來持續舉辦論壇，每年邀請國際知名經濟學家來台，分享對全球經濟動向及未來趨勢觀察，並與國內專家學者對談，提供政策制定前瞻性建議。

當前全球經濟環境充滿挑戰，莊翠雲說，包括俄烏戰爭、以哈衝突等地緣政治風險升溫，衝擊全球供應鏈、國際貿易及資本流動，而美國川普新政府的政策方向，都將牽動全球政經局勢，相信透過羅比尼教授的精闢演說，一定有助於各界瞭解美國選後全球經濟變化情形。

面對全球地緣政治變化、供應鏈重組及淨零轉型等風險，莊翠雲表示，將持續以總統的「國家希望工程」為藍圖，推動「創新經濟」、「均衡台灣」及「包容成長」政策目標，建構國家總體韌性與穩定發展。

莊翠雲透露，除運用租稅措施，鼓勵企業投資數位創新研發與節能減碳系統及設備等，加速企業轉型及產業創新，也要持續擴展租稅協定網絡，營造有利投資賦稅環境，並推動海關數位轉型，強化我國經貿競爭力。

莊翠雲認為，財政與金融是經濟發展的重要支柱，面對複雜多變的國際政經環境，財政部除審慎管理國家財政，提供政府施政所需財源，並督導公股金融事業拓展核心業務動能，強化營運韌性及提升經營綜效。

未來，莊翠雲承諾，將持續關注美國經貿政策動向及全球經濟趨勢變化，審慎評估對我國經濟及金融影響，適時動態調整財政政策，促進國家經濟穩定成長。

美國 財政部

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