選後預期經濟成長轉強 小型股、科技股與非投資等級債受青睞

美國大選告一段落，川普和共和黨大獲全勝，隨後聯準會如預期降息一碼，然而近期通膨略升，美股在選後急漲後暫歇。綜合彭博資訊等外電新聞援引十一月份美銀美林經理人調查報告顯示，受到川普勝選的影響，本月大選後受訪的經理人認為未來12個月全球和美國的經濟成長都將轉強，與上個月認為經濟將趨緩有明顯轉變，但同時也認為通膨將在未來12個月上升。在股票配置方面則大幅加碼美股，其中認為小型股表現將優於大型股的比例大幅增加；產業方面則看好銀行與科技類股。在債券方面，也出現明顯轉變，看好非投資等級債的經理人比例大幅提高。

針對2025年的市場展望的調查顯示，多數經理人預期美股將有最佳表現，特別看好小型股和科技股的潛力，並預計美元走強。最可能激勵市場表現的因素則為中國經濟的加速成長和美國的減稅政策；而最可能拖累市場的主要因素則是對債務的擔憂，導致殖利率攀升，其次是全球貿易戰。

本次調查顯示，全球通膨加速再度成為經理人最擔憂的三大尾端風險之首，其次為地緣政治風險；做多科技七雄與做多黃金依舊為最擁擠的交易，而做多美元則位居本次調查的第三名。

以上資料依據彭博資訊，十一月份美銀美林經理人調查於11/1~11/7進行，對管理5,650億美元資產的213位經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，迎接川普2.0時代，預期美國資產將延續強勢，除了AI引領科技產業型基金穩居主流之外，股市操作建議可增加美國價值型基金及美國小型股票型基金，掌握川普政策紅利。另一方面，雖然川普親商政策初期有利美國經濟及股市，但也可能導致通膨復燃及美國財政赤字惡化，增添公債殖利率彈升風險，加上川普關稅和反移民政策不利全球經濟，市場波動猶存，核心配置建議首選美國平衡型及中天期美國複合債券型基金，搭配美國非投資等級債券型基金，爭取較高收益及信用債利差收斂機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克認為，統計自1948年來，美國選後至年底，美股平均有1.1%~1.4%左右的單月漲幅表現。目前美國總體經濟環境健康，股市廣度有所改善且企業獲利成長前景看好，短線因市場情緒或非經濟面因素造成的修正提供擇優布局機會，透過動態靈活的資產配置策略，幫投資人廣納收益、追求資本增值並控管下檔風險。

富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金經理人桑娜‧德賽表示，評估聯準會利率最終可能只會降至約4%，屆時經濟若為正成長，公債殖利率曲線轉陡下，意謂十年期公債殖利率將很容易到達4.5%~5%水準。由過去經驗，市場對聯準會政策方向的預期易有先樂觀預期而後又調整預期的震盪輪迴，此時更需要有豐富管理經驗的主動式基金經理團隊幫助投資人評估市場波動和進行風險控管，以爭取各債市更高收益機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，通膨減緩和美國公債殖利率穩定或下降普遍將幫助支撐估值，科技股強勁基本面可望支持較高的獲利能力，看好七大科技股以外估值較合理的公司。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆‧斯托菲爾表示，根據過去的歷史經驗，小型股在選舉後的表現一直相當強勁，而且無論哪個政黨或政策目標佔上風均如此。這也告訴我們，小型股在選後的表現更多是由心理因素而非意識形態所驅動。一旦選舉結果塵埃落定，投資者會感受到未來的走向比投票前更加明確。關稅議題確實是一個擔憂，且由過去歷史來看，關稅通常會引發通膨，抑制需求。我們將密切關注關稅的時間和影響範圍，許多我們關注的公司管理團隊也在盡力評估全球貿易格局改變的可能性。