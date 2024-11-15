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國泰證券11月投資觀點：2024尾聲 AI泡沫隱憂破除、原油市場前景看俏

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

時序來到2024年第四季，聯準會（Fed） 於近期利率決策會議中再度宣布降息1碼，儘管美國總統大選對於後續經濟走勢帶來不確定性，所幸Fed已進入降息循環，可望逐季調降利率，全球金融市場持續維持寬鬆政策週期。國泰證券針對全球主要股市及商品提出11月投資氣象觀點，對於美國、中國、新興亞洲及原油抱持「正向」看法，建議投資人可多加把握布局投資的機會。

隨著美國感恩節、聖誕節假期來臨，歐美進入傳統消費旺季，整體民眾實質消費力仍顯穩健，又搭配彭博模型推估，多數國家一年內衰退的機率仍低於三成，軟著陸可能性高。國泰證券指出，近期投資人紛紛關心AI泡沫化議題，擔心重演2000年網路泡沫（.com）事件，為此，美銀於最新報告中指出，AI浪潮仍處於早期階段，正沿著90年代網路時代的軌跡發展，生成式AI將可能在未來5到10年內顛覆所有行業，改變全球經濟。又以四大雲端服務供應商來看，企業領導人承諾將在未來持續加碼投資於AI目的的資料中心，顯示出對於AI維持樂觀看法。

商品市場部分，國泰證券認為原油呈正向趨勢，因石油輸出國組織（OPEC）和美國能源署 （EIA） 同步下修今明兩年全球石油需求成長預測，國際能源署更指出，2024年起石油需求的增長速度逐漸趨緩，即使 OPEC+延長減產措施，2025年油市仍將出現供應過剩的現象。其中，布蘭特原油價格近半年呈現走跌趨勢，帶動全球整體消費者物價指數（CPI）降溫，然而因地緣政治衝突帶來供應風險，及美國大選結果出爐，川普當選可望增強美國經濟實力，都為油價保留了上行潛力。

總體來看，Fed降息可望為全球景氣持續帶來光彩，國泰證券提醒投資人應多加留意美國大選後的經濟變化，並持續關注各產業表現，靈活調整投資策略，以確保投資組合的穩健性。

消費者物價指數 美國大選

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