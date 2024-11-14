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明年經濟 一字預測 許勝雄選「岐」 陳其宏挑「岐」

經濟日報／ 記者林薏茹吳凱中／台北報導
經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」。 聯合報系資料照
經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」。 聯合報系資料照

經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，金仁寶集團總裁許勝雄選「岐」，佳世達（2352）董事長陳其宏選「軟」。

許勝雄指出，「岐」字反映當前全球多方面的矛盾和轉型，並為企業帶來機遇與風險並存的挑戰。在AI時代的衝擊下，科技發展快速推動經濟模式變革，同時加劇全球經濟分配的極端化與社會產業結構的分化，特別是中美關係緊張，牽動全球供應鏈及技術標準與經濟利益的競爭，企業需展現出更多的戰略韌性與靈活性，在全球岐路中發揮優勢，化挑戰為機遇，將這個「岐」點轉化為全球布局的新「起」點。

陳其宏表示，選「軟」，主要有兩個理由，一為經濟「軟」著陸，二為AI當道，「軟」體的發展決定輸贏。

AI 許勝雄 陳其宏

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