明年經濟 一字預測 許勝雄選「岐」 陳其宏挑「岐」
經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，金仁寶集團總裁許勝雄選「岐」，佳世達（2352）董事長陳其宏選「軟」。
許勝雄指出，「岐」字反映當前全球多方面的矛盾和轉型，並為企業帶來機遇與風險並存的挑戰。在AI時代的衝擊下，科技發展快速推動經濟模式變革，同時加劇全球經濟分配的極端化與社會產業結構的分化，特別是中美關係緊張，牽動全球供應鏈及技術標準與經濟利益的競爭，企業需展現出更多的戰略韌性與靈活性，在全球岐路中發揮優勢，化挑戰為機遇，將這個「岐」點轉化為全球布局的新「起」點。
陳其宏表示，選「軟」，主要有兩個理由，一為經濟「軟」著陸，二為AI當道，「軟」體的發展決定輸贏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言