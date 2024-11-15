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監察院促擴大碳盤查

經濟日報／ 記者余弦妙李柏澔／台北報導
監察院指出，環境部推動台灣碳定價制度進度延遲，不利減碳 聯合報系資料照
監察院指出，環境部推動台灣碳定價制度進度延遲，不利減碳 聯合報系資料照

監察院昨（14）日指出，環境部推動台灣碳定價制度進度延遲，不利減碳，此外，部分公開發行公司屬能源密集及主要耗能產業，卻無須強制揭露溫室氣體排放盤查資訊，不利2050淨零目標，要求環境部、金管會檢討改進。

環境部回應，上周已和各部會檢討第二期減量結果，依法本月底會將成果報行政院，將持續要求各部會加速減碳工作；對於擴大公告應盤查登錄對象，優先將高用電的服務業、電信、交通業等納入，環境部說，已啟動相關作業來擴大申報排放源，近期就會預告草案。

監委表示，為提升國家整體減碳力道，金管會承諾研議加速期程及評估擴大強制揭露對象至公開發行公司的可行性，且環境部也應儘速擴大公告應盤查登錄對象，優先將高用電之服務業、電信、交通業等納入，才能加速推動節能減碳及相關工作。

減碳 監察院 金管會

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