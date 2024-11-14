三三會與日本中部最大商會簽MOU 盼深化台日合作

為協助台灣企業拓展日本商機，三三會今天與台日商務交流協進會、名古屋商工會議所簽署MOU。三三會理事長林伯豐表示，名古屋商工會議所為日本中部地區最大的商會，會員包括豐田自動車、名古屋鐵道等，盼持續深化台日合作機會。

三三會發布新聞稿表示，今天與台日商務交流協進會、名古屋商工會議所，在台北舉辦MOU簽署儀式，強化台日供應鏈及經貿關係。

林伯豐表示，名古屋商工會議所為日本中部地區最大的商會，具有140年歷史，擁有1.7萬名會員，包括豐田自動車、名古屋鐵道等，高質量技術與高品質的國際知名企業，並致力於推動名古屋產業發展，特別重視創新創業及傳統產業升級。

林伯豐指出，今天能與名古屋商工會議所簽署MOU，將為未來雙方的合作奠定堅實的基礎。

名古屋商工會議所會長嶋尾正表示，愛知、名古屋與台灣在製造業領域有著強大的互補關係，彼此都視對方為重要合作夥伴。隨著產業的數位轉型（DX）和綠色轉型（GX），曾經的製造優勢也面臨巨大變革，台灣半導體產業和電子產業具有優勢，希望未來能進一步加強合作，建立能創造新附加價值的關係。

三三會指出，自成立以來致力推動國際經貿交流，其中台日經貿交流更是重點工作。目前已於大阪商工會議所、京都商工會議所、靜岡縣商工會議所、熊本經濟同友會、香川商工會議所連合會、大分商工會議所連合會等11個日本機關團體簽訂MOU，成為台日企業交流最重要的平台。

三三會表示，MOU合作備忘錄由林伯豐及嶋尾正代表簽署，現場觀禮有台日商務交流協進會理事長馮寄台、三三會副理事長黃清苑、理事陳冠舟，以及名古屋商工會議所重要幹部和企業家等人。