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郭智輝遭指漏報崇越持股轉讓？經濟部：皆依規定申報

中央社／ 台北14日電
民眾黨立委黃國昌接獲檢舉指出，經濟部長郭智輝上任前辭崇越策略長職務，崇越延遲重訊公告違反規定，郭智輝亦漏申報辭職前持股轉讓資訊，證交所卻沒開罰。經濟部對此說明。本報資料照片
民眾黨立委黃國昌接獲檢舉指出，經濟部長郭智輝上任前辭崇越策略長職務，崇越延遲重訊公告違反規定，郭智輝亦漏申報辭職前持股轉讓資訊，證交所卻沒開罰。經濟部對此說明。本報資料照片

民眾黨立委黃國昌接獲檢舉指出，經濟部長郭智輝上任前辭崇越策略長職務，崇越延遲重訊公告違反規定，郭智輝亦漏申報辭職前持股轉讓資訊，證交所卻沒開罰。經濟部表示，郭智輝在辭任崇越集團職務以及股權轉讓時，都有依照相關規範公開資訊、申報。

至於崇越發布重訊是否有符合規範，經濟部表示，由於郭智輝現已離開崇越，後續須由崇越向證交所說明。

黃國昌今天在立法院質詢表示，他接獲檢舉指出，郭智輝就任經濟部長前辭崇越策略長職務，依規定崇越應發布重大訊息，卻直到被檢舉，崇越才延遲超過1個月補發重訊，證交所對此也沒有開罰。

金管會主委彭金隆說明，規定就是規定，不會遇到大官即有變化。證交所董事長林修銘表示，若是第一次發生，證交所會先發文警告，當時證交所有發文警告崇越。

對於黃國昌披露，郭智輝4月辭崇越職務，依規定5月仍應申報辭職前持股轉讓資訊，有人向證交所檢舉後，證交所卻稱「4月辭職、5月不用申報」。林修銘表示，若沒有申報持股轉讓，依規定要處罰，證交所回去查明，他也允諾，將在1週內給結果。

經濟部晚間說明，郭智輝在辭任崇越集團職務以及股權轉讓時，都有依照相關規範公開資訊、申報。

依證券交易法第25條第2項規定，「公開發行公司」內部人應於每月5日以前將前一個月持股變動的情形向公司申報，公司應於每月15日以前，彙總申報並輸入「公開資訊觀測站」。

經濟部表示，郭智輝4月上旬離開公司時，已經申報過一次持股變動的情形，至於隔月5日申報要前一個月底時的資料，但當時郭智輝已離開崇越，關於公司要不要再申報一次，後續須由證交所與崇越公司確認。

經濟部 證交所 金管會 黃國昌

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