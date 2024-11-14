水利署首創「碳預算管理」受肯定 獲行政院永續發展獎

經濟部水利署首創的「碳預算管理」，除引領國內公私部門共同推動減碳外，14日並榮獲行政院永續發展獎的肯定。

水利署表示，永續發展是全球的趨勢，台灣也正在全力推動，而水利署為推動永續發展所訂定的「水利工程減碳作業參考指引（規劃設計篇）」，已在2022年11月通過第三方公正單位-英國標準協會（BSI）查核確認後授證，並持續透過人才培育及訓練，改變工程師僅以工程手段解決問題的思維，結合新科技及數位平台，逐步實施減碳策略，將成功經驗分享及擴散到其他政府部門和企業共同推動減碳，朝向2050淨零排放的目標邁進。

水利署指出，「碳預算管理」自2021年起便參考國外減碳標準，率先採數據分析方法，盤點2019年至2021年工程的年平均碳排量，訂定短、中長期的減碳目標，並將碳排量併同預算核定分配於各工程，透過此機制，在2022年和2023年的減碳成效分別為26.3%和33.7%，碳預算管理成效卓著。

另一方面，水利署也積極推動植樹固碳，2022年種植面積達178公頃、2023年達183公頃。這些減碳成果不僅獲得審計部2023年度行政機關優良實務案例的認可，也獲得國際專案管理學會（PMI）頒發「典範企業獎」與「標竿專案獎-優選」雙重殊榮。