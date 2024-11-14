立委促提光電躉購費率退場規劃 經濟部允諾三周提報告

立法院經濟委員會14日審查《再生能源條例》修正草案，民眾黨立委張啓楷表示，綠能弊案頻傳，正是因為綠電躉購費率補助的利益巨大，促請經濟部將太陽光電比照離岸風電，提出太陽光電躉購費率退場規劃。對此，經濟部次長連錦漳允諾三周內提相關報告。

立法院經濟委員會審查《再生能源條例》修正草案，張啓楷質詢指出，經濟部長郭智輝日前已直指雲豹炒股，那麼雲豹掏空台鹽綠能達上億元，經濟部辦不辦？

張啓楷還提到，台鹽綠能弊案、台南88槍擊案，會有這麼多綠能弊案、光電蟑螂，是因為綠電躉購費率補助的利益龐大，才讓不法有可乘之機。張啓楷又指力暘古盛煇涉台南光電弊案，這也是台南88槍擊案，不法利益達91億元，這是掏空台電。對此，連錦漳表示，這案台電「一毛錢」都沒付。

此外，張啓楷還提嘉義大埔光電入侵住家一案，認為光電建設前應做好居民溝通。對此，連錦漳表示感同身受，經濟部會協助處理。

張啓楷說，同樣是再生能源的離岸風電原本也是靠躉購費率制度，但如今已順利退場，經濟部應思考如何讓太陽光電躉購補助制度退場，如此才能減少綠能蟑螂，也降低台電因保證收購制度而承擔的收購壓力。