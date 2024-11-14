台電中油等20個深層地熱探勘隊明年啟動 拚2028年發電1GW

經濟部次長連錦漳14日表示，已責成台電、中油等，規劃全台明年約有20個團隊啟動深層地熱鑽探計畫，盼地熱發電在2027、2028年達到1GW目標。

連錦漳出席「2024再生能源高峰論壇」，他在致詞時表示，過去台灣積極發展光電、風電、小水力等再生能源，近來也積極投入地熱發電，「這畢竟是在我們腳底下就有的資源」。

連錦漳指出，賴總統在國慶演說中強調，為落實台灣2050淨零目標，將推動二次能源轉型，經濟部也持續發展多元綠能政策，包括風力、光電、地熱和小水力等，預估2050年再生能源發電占比將達六至七成。

連錦漳特別提到，經濟部積極發展地熱，台電、中油等國營事業成立地熱推動小組，中油近期在宜蘭啟動全台首口深層4,000公尺地熱井，預計明年6月完成，另也已責成中油、台電等，規劃明年將約有20個團隊啟動深層地熱鑽探計畫，地熱發電力拚在2027、2028年達到1GW目標。

連錦漳也盼銀行多多支持民間業者的綠能開發融資，未來更期待民間業者投入深層地熱開發。

此外，連錦漳還指出，去年台灣離岸風電裝置容量在全世界排名第七，為全球少數突破2GW的國家，截至今年8月，已累計安裝364座風機，裝置容量達2.7GW。面對全球通膨，開發商反映成本很高，但成本高漲是全球議題，台灣的國產化成本僅占3%~5%。