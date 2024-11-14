史上第一位！賴總統親赴維修班為台電員工打氣

賴清德總統14日前往台電，為日前因應凱米、山陀兒、康芮三個颱風，進行搶修復電工作的第一線台電同仁打氣。賴總統抵達台電北南區處木柵配電中心後，首先視察新進學員燈桿練習與互動，接著再觀賞台電搶修人員紀錄影片、聽取搶修人員心得分享。值得關注的是，賴清德此次到訪，是有史以來第一位親自視察台電維修班的總統，對台電同仁是一大鼓舞，意義非凡。

日前康芮颱風帶來強風豪雨，造成98萬戶家庭停電，當時台電立即啟動全國跨區支援，擴大搶修量能，全力投入各鄉鎮復電工作，賴總統今特地前往台電，感謝全體台電同仁付出，為第一線員工打氣。現場施工班班長許建彬、線路班班長林政男也依序分享經驗與心得，許建彬表示，投入搶修復電工作期間，時常是日以繼夜、24小時待命，時常沒辦法陪伴家人，所幸家人諒解，才得以支持下去。他也分享，日前康芮颱風期間，他妹妹特地訂了飲料送到現場，慰勞在場全體台電同仁，他身為領班「覺得與有榮焉」。

接續分享的林政男，則提及他之所以從便利商店儲備幹部轉為投入台電，因為受到爸爸「台電人」影響，「爸爸覺得在台電上班是一種榮耀」。他也分享第一線搶修故事，日前因應康芮颱風來襲，他奉命帶隊在烏來進行搶修工作，路程中看到前方有一顆搖搖欲墜大樹，所幸隊上提醒他快跑，他才沒有被倒下來的大樹壓中，千鈞一髮，但回想此事仍感自豪「我們仍然不畏艱難，繼續把工作完成」，畢竟「台電來了，電就來了」，言談間滿是「台電人」的認同與光榮感。

台電董事長曾文生表示，近年有許多新進同仁加入台電，內部多是年輕面孔，今年因應氣候變遷，對台電來說也相當關鍵，三個接續而至的颱風尤如台電的「新兵訓練」，台電也因此將許多工作整合起來，南北跨區彼此支援已是常態，展現團結更增士氣。

聽取完兩位班長分享後，賴總統現場致詞時，也特別感謝台電員工在第一線的辛勞，但也多次叮嚀提醒「安全第一」，並希望繼續傳承台電精神，暖喊「我台電、我驕傲」，現場氣氛十分溫馨。值得關注的是，賴清德此次到訪，是有史以來第一位親自視察台電維修班的總統，意義非凡，賴清德也貼心準備冰涼飲品，送給在場所有台電夥伴，表達誠摯肯定，讓台電員工倍感重視。