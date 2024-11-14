賴總統慰勉台電颱風搶修復電人員 守護人民用電需求

賴清德總統14日上午前往台電北南區處木柵配電中心慰勉台電颱風搶修復電人員，感謝辛苦的台電同仁在颱風來襲時努力搶修，並發揮團隊精神互相支援；也感謝同仁們家屬的支持，讓台電守護人民的用電需求。期勉大家一起打拚，為人民服務，讓台電的精神、技術及使命感持續傳承。

賴總統抵達後，首先觀看台電人員颱風期間搶修影片，並聽取人員心得分享。隨後致詞表示，他專程來向台電公司全體員工致謝，大家真的非常辛苦。颱風期間每次看到經濟部郭智輝部長簡訊回報搶修進度，他都相當感動。台電在他心中就像聖誕老人，也像超人，因為他小時候住鄉下，颱風來時經常停電，電力再來時就會非常高興，因此，台電就像超人幫鄉村地區解決問題，也像聖誕老人送來電力。

賴總統說，剛才同仁現身說法，表示台電真的是一年365天，一天24小時隨時待命。他今天來也希望臺灣社會可以理解台電的工作情形，不要誤解或過於批評。大家都非常辛苦地在打拚，搶救工作雖然講求效率，但大家務必注意自身安全，安全第一，尤其颱風風勢過大之時，要更注意是否危險。

賴總統表示，他贊成郭部長主張，希望台電員工能以證照制度加薪，提高技術不僅讓工作更安全，民眾也能獲得更好的服務，期盼台電公司根據合理需求研議調整。

最後，賴總統期勉台電員工一起打拚，為人民服務，讓台電精神、技術、使命感繼續傳承，並感謝所有同仁家屬的支持，讓台電同仁守護人民的用電需求。

隨後，賴總統為台電同仁代表掛上康芮颱風搶修紀念榮譽勳章。包括經濟部長郭智輝、台電公司董事長曾文生等亦出席是項行程。