台糖新董座拍板！ 吳明昌來自學界、專攻食安科學

台糖新董座人事案拍板！經濟部14日表示，行政院已核定由屏東科技大學農學院名譽教授吳明昌專任台糖公司董事長。據悉，台糖預計本月29日召開董事會，吳明昌將於月底正式走馬上任。

據了解，吳明昌此次出線主因其具有食安科學的專業，吳明昌入主台糖，對台糖的食品安全將強力把關，可以讓消費者對台糖的安心豚更有信心。

經濟部指出，行政院係依據「行政院所屬國營事業機構負責人經理人董監事遴聘要點」第5點及「經濟部及所屬機關事業機構遴派公民營事業與財團法人董監事及其他重要職務管理要點」第5點規定，核定吳明昌擔任這項職務。

經濟部表示，台糖身為國營事業中唯一的食品業者，生產約350項產品，包含砂糖、豬肉、有機蔬果、加工食品及美容保健等，台糖新任董事長吳明昌，長期任教於屏東科技大學食品安全管理所，曾擔任農學院院長，擅長食品加工與食品化學研究，具備食品安全專業，亦曾擔任佳訊全方位生醫股份有限公司總經理，管理經驗豐富，在台糖歷經豬肉及其製品安全疑慮之際，將可帶領台糖以食品安全為優先，全力恢復消費者信心，提供國民安心且可靠的食品，進一步創新研發保健食品、防疫產品、強化免疫力營養食品、優質畜產品、多元化無毒安全之農產品，朝台糖企業發展策略「深植健康及新農業相關事業」的目標邁進。