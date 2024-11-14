工總拜會總統賴清德後 高度肯定政府產業戰略

工總昨日拜會總統賴清德，並提交白皮書，工總會後表示，未來會繼續擔負政策建言者的角色，在政策推動的部分，也會和政府一起合作，不論在兩岸和平共榮、互動交流或產業均衡、人才與缺工、能源與減碳議題上，都會和政府齊步，共同面對與相互合作，以因應外部國際經貿情勢的劇烈變遷。

工總表示，賴清德對工總長期擔任政府與產業重要溝通橋梁，以及對台灣經濟發展的貢獻表示感謝，工總的建議是政府施政重要參考，對台灣經濟發展貢獻良多。

工總理事長潘俊榮則表示，工總相當認同賴總統將產業及經濟訴求排在第一位，以及兩岸穩定是和平的基礎的原則，未來工總也將持續協助政府打拚，希望可以對國家有所貢獻。

工總也說，會面時賴清德特別提到共同打造台灣成為AI智慧島，要做的事情很多，包括穩定供電、提供多元綠電，建立屬於台灣自己的資料中心；建置超級電腦，持續培養人才等工作，其並特別允諾，政府一定會穩定供電，持續推動綠能發展，尤其當先進核能的技術發展，沒有安全疑慮，能夠處理核廢料時，會啟動社會溝通，將核能列為能源選項之一。

工總，有關總統期盼工總能研議成立準公共化幼兒園或托嬰中心，以及能夠帶頭幫員工加薪等事項，工總將努力朝此方向推動，也會鼓勵轄下159公會的會員廠商，在CSR的理念下，和政府共同推動「0到6歲國家一起養」，來凝聚員工向心力。