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賴總統接見工總 盼工總成立準公共化幼兒園或托嬰中心

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

全國工業總會14日表示，賴清德總統已在13日下午接見工總，對工總長期擔任政府與產業重要溝通橋梁，以及對臺灣經濟發展的貢獻表示感謝。賴總統並期盼工總能研議成立準公共化幼兒園托嬰中心，以及能夠帶頭幫員工加薪等事項。工總表示，將努力朝此方向推動，也會鼓勵轄下159公會的會員廠商，在CSR的理念下，和政府共同推動「0到6歲國家一起養」，來凝聚員工向心力。

賴總統13日下午接見工總時表示，感謝工總連續17年針對各項議題和政策發表白皮書，工總的建議是政府施政重要參考，對臺灣經濟發展貢獻良多。他代表國人表達由衷感激。」對此，工總理事長潘俊榮表示，「工總相當認同賴總統將產業及經濟訴求排在第一位，以及兩岸穩定是和平的基礎的原則，未來工總也將持續協助政府打拚，希望可以對國家有所貢獻。」

賴總統特別提到共同打造台灣成為AI智慧島，要做的事情很多，包括穩定供電、提供多元綠電，建立屬於台灣自己的資料中心；建置超級電腦，持續培養人才等工作，其並特別允諾，政府一定會穩定供電，持續推動綠能發展，尤其當先進核能的技術發展，沒有安全疑慮，能夠處理核廢料時，會啟動社會溝通，將核能列為能源選項之一，對此，潘俊榮表示高度贊同，並表示「總統有很好的產業戰略，尤其是AI的產業推動方向，讓企業感到非常欽佩，產業界相信，在賴總統的領導下，台灣一定有機會成為人工智慧島。」

對於13日賴總統的接見，與會的理監事一致表示，這是一次非常成功的對話與溝通經驗，讓產業界充分了解政府的戰略方針及施政方向，未來工總也會繼續擔負政策建言者的角色，在政策推動的部分，也會和政府一起合作，不論在兩岸和平共榮、互動交流或產業均衡、人才與缺工、能源與減碳議題上，都會和政府齊步，共同面對與相互合作，以因應外部國際經貿情勢的劇烈變遷。

另外，有關賴總統期盼工總能研議成立準公共化幼兒園或托嬰中心，以及能夠帶頭幫員工加薪等事項，工總將努力朝此方向推動，也會鼓勵轄下159公會的會員廠商，在CSR的理念下，和政府共同推動「0到6歲國家一起養」，來凝聚員工向心力。

供電 加薪 幼兒園 托嬰 核能 賴清德

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