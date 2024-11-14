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KPMG 前瞻企業大調查：台灣逾八成 CEO 對景氣有信心

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG安侯建業舉辦《2024台灣CEO前瞻大調查》，左起KPMG安侯建業顧問部執行副總林泉興、執行長施威銘、稅務部營運長陳彩凰、主席陳俊光、數位長賴偉晏、專業策略長池世欽及顧問部執行副總林大馗均一同與會。業者提供
KPMG安侯建業舉辦《2024台灣CEO前瞻大調查》，左起KPMG安侯建業顧問部執行副總林泉興、執行長施威銘、稅務部營運長陳彩凰、主席陳俊光、數位長賴偉晏、專業策略長池世欽及顧問部執行副總林大馗均一同與會。業者提供

雖然全球經濟發展仍有諸多不確定因素，據KPMG安侯建業聯合會計師事務所最新公布的《2024台灣CEO前瞻大調查》顯示，84%台灣CEO對「國家景氣發展」仍具有信心，且高於全球平均，代表樂觀看待國內未來經濟發展。

在AI崛起與地緣政治動盪影響下，全球經濟將面臨挑戰，KPMG安侯建業主席陳俊光表示，此次調查發現未來三年影響企業的主要風險包括供應鏈、企業營運、數位網路安全、地緣政治與政治不確定性、新興顛覆性科技等風險。

陳俊光指出，過去五年，因應疫情，加速各產業推動數位化的腳步，AI應用已深植企業營運，成為驅動力，企業需精準投資新興科技，才能在競爭激烈的市場中立足，加上地緣政治緊張局勢加劇，國際衝突不斷，導致能源、航運和原物料供應鏈動盪不穩，CEO們必須提早規劃風險應對機制，以面對突如其來的挑戰。

展望國內經濟，報告顯示，84%台灣CEO對「國家景氣發展」具有信心，略高於全球78%與亞太區79%。KPMG安侯建業執行長施威銘分析，因為近幾年台灣的高科技產業，如半導體和電子製造，持續在全球供應鏈中扮演關鍵角色，再加上AI智慧應用商機挹注下，全面帶動了國內相關產業供應鏈的出口成長。

施威銘認為，政府積極推動「亞洲高階製造中心」的政策，國內企業的供應鏈韌性與製造效率早就被國際所認可與讚賞，而中美貿易戰持續下，跨國企業相繼在台建置技術研發與高階製造中心，因此台灣企業領導者普遍樂觀看好國家經濟發展。

不過，國際局勢不穩之下，經濟前景仍存在許多不確定風險，62%台灣CEO看好未來三年「全球景氣發展」，但已較去年提高10%，施威銘說，考量到目前國際局勢較不穩定、美國新任總統的財經政策等，都將會對全球經濟局勢帶來許多不確定因素。

施威銘指出，對比2023年，台灣CEO對於企業營運風險仍然視為第一風險，第二風險則是新興與顛覆性科技風險，近五年來皆位於台灣企業前三大風險，最明顯差異則是地緣政治風險，從2023年第七名躍升到第三名，推估與美國總統大選、以哈戰爭、伊朗衝突等經濟環境有關。

報告亦指出，20%台灣CEO認為要實現成長目標優先任務就是落實ESG計畫；施威銘分享，有個總經理找上他，急迫要求擬定ESG計畫，就是因為業務反饋，在外爭取訂單時，如果揭露的產品能耗及碳足跡落後，根本就搶不到訂單，迫使CEO投入最大資源重視ESG。

永續發展也是企業關注重點，報告指出，六成以上全球及台灣的CEO已將永續思維融入經營決策中，不過在實施淨零目標時皆面臨三大挑戰，分別為脫碳成本、脫碳供應鏈複雜性以及缺乏適當的解決技術方案。

KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興表示，根據2023年國際碳揭露計畫(CDP)統計，範疇三的碳排放量佔總體排放約75%，減碳不只是單一企業任務，從碳盤查，揭露、減量到確信都需攜手供應鏈、以大帶小才能達成低碳轉型。

林泉興進一步提醒，面臨歐盟碳邊境調整機制及國內碳費徵收上路，低碳轉型牽涉的財務成本也是企業需提早準備的課題。

ESG 景氣

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