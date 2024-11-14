快訊

20歲正妹遊泰失蹤發訊「我要死了」 閨蜜是男的也失蹤

交保護費還是賭違約金？美選後華航購機策略有何盤算

洗衣機切換成「1模式」 一年竟可省下這麼多錢！還能讓衣物顏色保持鮮艷

財長：將增加還債 全年還本金額估逾1300億元

中央社／ 台北14日電

財政部預估今年中央稅收將高出預算數大約新台幣3000億元，部長莊翠雲今天表示，立法院財委會已通過主決議，實徵數超過預算數部分，應至少5%用於增加債務還本，財政部會遵照辦理，今年多還至少150億元；若增加還本150億元，全年還本金額將達1308億元。

財政部最新稅收統計顯示，前10月全國總稅收新台幣3兆2951億元，創同期新高，年增9%，提前達陣全年預算目標，且已高出615億元；財政部估計，今年全國總稅收將優於預算數約4000億元，包含中央約3000億元、地方約1000億元。

立法院財政委員會今天邀請莊翠雲等財金部會首長，就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定可能影響與對策」，進行專題報告並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢時指出，財政部估計今年總稅收將超過預算數，但不會再普發現金，因此關切超過預算目標的稅收，用途為何。

莊翠雲表示，稅收表現優於預期，財政部首先會減少舉債，比如今年總預算原要舉債的部分，就沒有舉借。

莊翠雲指出，再者，國庫支應若沒問題，就會增加還債，財委會去年審查財政部預算案時通過主決議，對中央稅課收入實徵數超過預算數部分，應至少5%用於增加債務還本，財政部會遵照辦理；目前尚須檢視11月、12月實徵狀況，待到全年稅收更明朗時，才會有具體增加還本的規模，現在預期「至少是150億元」。

6月大宗稅款入庫後，財政部陸續清償債務，長債方面，113年度總預算編列債務還本1150億元，是自91年修正公共債務法增訂債務還本下限後，創23年來新高，財政部已分別於6月6日及6月11日，執行債務還本350億元及808億元，總計還1158億元，較預算編列數增加還本8億元；若今年再增加還本150億元，全年還本金額將達1308億元。

債務 新台幣 財政部

延伸閱讀

央行關鍵報告…川普2.0 三大衝擊

財長：超徵稅收不普發現金 將用來減少舉債、增加債務還本

董座都舉手表示確定…八大公股行庫 明年加薪3%

接招川普新政！楊金龍、莊翠雲、彭金隆財金三長關鍵報告出爐

相關新聞

川普回來了 印證張忠謀所說「全球化已死」？央行總裁楊金龍詳細回應

美國總統川普重返白宮，台積電創辦人張忠謀先前表示「全球化已死」，中央銀行總裁楊金龍14日赴立法院財委會報告時指出，全球貿...

金價大洗三溫暖跌至7周來低點 川普執政是進場時機？

川普勝選、再度成為美國總統後，金價持續弱勢並跌至7周低點，從原本快看到每盎司2800元的高點，一度跌破2600美元價位。對投資人而言，若要投資黃金，後續還能進場嗎？該如何觀察國際政經情勢的變化來掌握最佳的切入點？

職場「閃辭族」大增 年輕人嗅到缺工潮更敢跳槽喊價？

少子化造成的缺工，成為企業用人的最大困擾。主計總處針對企業僱用狀況調查顯示，受僱員工流動率2022年2.36%，是近7年最高，即使去年下降到2.28%，也是近5年次高，其中25歲以下流動率是全體三倍以上。另外去年離開現有工作者以年資未滿3年的年輕人占7成3最多。人力銀行也觀察到，年輕人到職不到半年的「閃辭族」變多，到底是不適應環境，還是缺工讓年輕人更大膽跳槽？

台灣也該務實談核能 敢碰神主牌

ＣＯＰ29氣候峰會中談到核能，與台灣國情大不相同。在台灣，反核與擁核對立之激烈，碰到相關討論可能得小心翼翼，一旦意見不合...

台學者：極端氣候 國家須加強調適

十一月的此刻，西北太平洋罕見地同時出現四個颱風；從美國颶風、西班牙洪災到菲律賓颱風，極端氣候事件層出不窮，造成可怕的人員...

央行因應川普新政 楊金龍建議擴大對美採購

川普再度入主白宮，政見將影響全球經貿與金融穩定。中央銀行總裁楊金龍昨在書面報告中指出，未來台灣被列為匯率操縱國名單的情況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。