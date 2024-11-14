川普回來了 印證張忠謀所說「全球化已死」？央行總裁楊金龍詳細回應

美國總統川普重返白宮，台積電創辦人張忠謀先前表示「全球化已死」，中央銀行總裁楊金龍14日赴立法院財委會報告時指出，全球貿易轉為碎片化，但台灣的廠商非常靈活，有些回來投資、有些到東南亞去，台灣廠商應變能力很強，不過政府也要協助它們，因為美國政策會怎麼樣變化，官方會先知道，所以企業和政府要密切配合。

立委林德福、吳秉叡今天關注川普勝選後，全球貿易與經濟政策可能發生的變化，楊金龍表示，川普與拜登的經濟政策不太一樣，川普強調美國優先，但美國兩黨對中國大陸的態度都是一致的，對台灣稍微有一點不一樣，但差異不是很大。

楊金龍表示，川普上任後， 對全球、中國、美國貨幣政策的影響需要觀察，不過先前美中貿易衝突的經驗，對台灣是好的，但不代表「川普2.0」也和以前一樣，對於美國貨幣政策、匯率報告以及外匯市場外溢政策怎麼因應，都要非常小心。

至於台灣是否可能因對美貿易順差突破500億美元而成為美國貿易制裁對象，楊金龍表示，台灣的晶片、資通訊產品很特殊 ，屬於戰略物資，美國設計、台灣製造，且台灣的製造非常先進，美國需要台灣的晶片，兩國之間的合作為兩益。楊金龍說，「台灣資通訊剛好是美國最需要的產品，這個關稅是誰來負擔，現在都還不曉得。」

立委關注，萬一川普築起高關稅高牆，對全世界有什麼影響，楊金龍表示，川普明年元月就任後，政見何時實施、規模有多大，目前還不曉得、要靜觀其變。另外，川普將任命的國務卿，對中國大陸態度為鷹派，可以說他將會延續第一任時對中國的貿易政策，但美中貿易衝突時台灣也沒有受到損失，台灣反而好像是發展得不錯，在經濟成長、出口、通膨方面，我們都控制得很好。

立委賴士葆詢問，若川普實踐政見，對中國大陸課徵60%關稅、其他國家10%，會不會是場災難？楊金龍回應，川普上台後包含拜登，對中國大陸加徵關稅為19.3%、 其他國家是3%，「從19.3%到60％，以及3%漲到10%很高喔，60%有可能嗎？」

賴士葆追問，所以總裁覺得不可能到60%？楊金龍回應，「有時是一種策略」；若川普確實實踐高關稅，全世界經濟會怎麼樣？楊金龍回應，聯準會主席講了一句話、講得很好，對政見不去預測、不去假設、不去猜測，因為時間點是什麼時候、規模怎麼樣，我們都還搞不清楚。