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台灣也該務實談核能 敢碰神主牌

聯合報／ 本報記者陳熙文王惠英

ＣＯＰ29氣候峰會中談到核能，與台灣國情大不相同。在台灣，反核與擁核對立之激烈，碰到相關討論可能得小心翼翼，一旦意見不合，很可能就演變成政治衝突。氣候峰會對於核能的意見交換，可說是光明正大，非但要談，還要深入討論，不必擔心結論可能會衝擊誰的神主牌。

ＣＯＰ29對核能的態度顯得開放，畢竟去年已有逾廿國簽署「核能三倍宣言」，宣示要在二○五○年讓核能發電成長三倍；ＣＯＰ29主辦國亞塞拜然的能源部長本月六日也與國際原子能總署（ＩＡＥＡ）會面，商談合作可能性，展現對核能發展的興趣。

在攝氏一點五度的防線極可能破防，現階段已不是畫大餅、談理想時刻，而是轉向務實討論、拿出所有武器的時候。美國拜登政府日前也宣布擴大核能發展的計畫，為新核能潮流起一個頭。

誠然，核能並非萬能，也非氣候變遷的解藥，甚至現況確實在走下坡。根據「世界核能產業情況報告」指出，截至二○二三年止，全球核能裝置容量正在下滑，而各界關注的小型模組化核反應爐（ＳＭＲ）則依然距離量產、商業化太過遙遠。

能源經濟與金融分析研究所今年五月做出報告，標題就批評ＳＭＲ依然太貴、發展太慢，且風險太大，足見距離核能的大復興還有很長一段路要走。

然而，美中現行都在爭取發展ＳＭＲ，白宮氣候顧問柴迪在受訪時也不諱言，ＳＭＲ與國家安全問題有關，台灣不該從這趨勢中缺席，就算不能苟同，但也要開放討論，而且要大談特談。核能發展不該在台灣繼續淪為不能提起的政策禁忌話題。

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