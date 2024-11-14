聽新聞
0:00 / 0:00

台學者：極端氣候 國家須加強調適

聯合報／ 特派記者王惠英陳熙文／巴庫報導
國際氣候發展智庫執行長趙恭岳（左）、國泰金控總經理李長庚（中）、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右二）、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫（右）出席ＣＯＰ29，一同在帛琉館前合影。特派記者余承翰／攝影
國際氣候發展智庫執行長趙恭岳（左）、國泰金控總經理李長庚（中）、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右二）、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫（右）出席ＣＯＰ29，一同在帛琉館前合影。特派記者余承翰／攝影

十一月的此刻，西北太平洋罕見地同時出現四個颱風；從美國颶風、西班牙洪災到菲律賓颱風，極端氣候事件層出不窮，造成可怕的人員傷亡與財物損失，參與氣候峰會的台灣學者認為，這凸顯調適是經常被疏忽卻日趨重要的課題。

國際氣候發展智庫執行長趙恭岳表示，「我們需要在變動環境中找到讓自己安然無恙的方法，這就是調適的重要性，同時要以科學和自然為本，提升應對氣候變遷的韌性。」

「由於部分氣候變遷影響已不可逆，強有力的調適策略至關重要。」清華大學科技法律研究所教授范建得表示，ＣＯＰ29被認為是優先考慮調適和確保必要資源投入的關鍵機會，應加強國家調適計畫的制定和實施，並把重點放在創新融資機制與技術援助。

趙恭岳表示，「氣候服務」的主流化很重要。所謂的氣候服務，就是透過氣候研究、監測、模擬取得科學資訊，並且轉化為可實行的服務，協助公私部門更妥善適切的應對氣候風險與機會。

台灣今年首度發布「國家氣候變遷科學報告二○二四：現象、衝擊與調適」，專家示警：如果世界無法有效控制溫室氣體排放，台灣的夏天恐長達七個月、高溫逾攝氏卅六度增加七十五日，侵台颱風的風速和降雨也有增加的趨勢。

趙恭岳指出，大部分人類行為都與天氣有關，公私組織都必須正視氣候風險，將之納入組織營運規畫的重要因素。

今年十月底，台灣各地方政府依規定向環境部報請核定的地方調適執行計畫；上市櫃公司在監管要求下必須揭露氣候相關的財務狀況，也要編列相關預算，才能避免氣候危機。

趙恭岳補充，全球暖化直接衝擊水、糧食和農業，每個人也要理解並支持應對氣候變遷的重要性，在日常生活中做出更明智的選擇，「好比買房子不要再挑選最貴卻有風險的水岸第一排了」。

川普 美國大選

延伸閱讀

颱風恐再來農民忙搶收 收割機冒煙故障心急無奈

天兔颱風估明晚發布陸警 氣象粉專：再創首次11月2陸警紀錄

天兔颱風將至 恆春半島國家遊樂區及步道14日起封閉

颱風天兔接近 嘉明湖等步道14日午後封閉

相關新聞

央行因應川普新政 楊金龍建議擴大對美採購

川普再度入主白宮，政見將影響全球經貿與金融穩定。中央銀行總裁楊金龍昨在書面報告中指出，未來台灣被列為匯率操縱國名單的情況...

台學者：極端氣候 國家須加強調適

十一月的此刻，西北太平洋罕見地同時出現四個颱風；從美國颶風、西班牙洪災到菲律賓颱風，極端氣候事件層出不窮，造成可怕的人員...

接招川普新政！楊金龍、莊翠雲、彭金隆財金三長關鍵報告出爐

川普明年再度入主白宮後，政見落實程度影響全球經貿與金融穩定。中央銀行總裁楊金龍在書面報告中指出，未來台灣觸及美方兩項檢視...

美大選後首個重量級投資論壇登場 曝將面臨「川普取積」三部曲壓力

黑石財經13日舉行「戰略台灣投資論壇」，是美國大選後第一個重量級投資論壇。黑石財經執行長溫建勳直言，按照川普強勢商人個性...

賴總統承諾「政府會穩定供電」 提出對策解決缺工問題

賴清德總統13日下午接見「中華民國全國工業總會」，肯定工總是全國產業龍頭，也是政府和產業重要溝通橋梁，對台灣經濟發展貢獻...

川普牽動金融市場 財部：強化公股金融機構營運韌性

財政部長莊翠雲14日將赴立院就美國新任總統川普貿易政策對台影響與對策進行專題報告。財政部在報告中指出將以提供企業租稅優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。