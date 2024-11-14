央行因應川普新政 楊金龍建議擴大對美採購

川普再度入主白宮，政見將影響全球經貿與金融穩定。中央銀行總裁楊金龍昨在書面報告中指出，未來台灣被列為匯率操縱國名單的情況「恐成常態」，且美國新貿易政策具高度不確定性，可能加劇台灣金融市場波動，未來若發生全球通膨，須關注其外溢效果對台灣的衝擊。

是否影響洽談已久的台灣避免雙重課稅協定進行？財政部長莊翠雲表示，台美簽署避免雙重課稅協定，可降低雙方企業在對方國從事經貿活動營業成本，創造更多投資及貿易機會，雙方財政部將於近期就台美租稅協定相關議題展開討論，以確認互惠減免稅待遇。

立法院財委會今天邀請楊金龍、莊翠雲及金管會主委彭金隆專題報告「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」並備質詢。

楊金龍坦言，美國對匯率操縱國的三項檢視標準：對美貿易順差逾一百五十億美元、經常帳順差對ＧＤＰ比率逾三％、持續淨買匯，符合其中兩者就會被認定為單邊干預匯率；台灣二○二○年後貿易順差已達第一項檢視標準，經常帳順差對ＧＤＰ比率居高也逾美方第二項檢視標準，未來台灣被列為觀察名單恐成常態，若要縮小對美貿易順差，建議擴大對美採購能源、農產品及軍品。

楊金龍表示，美國未來採行新貿易政策可能透過多重管道影響台灣經濟金融，具體三大影響包括全球經濟成長動能趨緩及全球通膨趨升的影響、中國大陸經濟動能弱化的影響、美國貨幣政策不確定恐使國際資金流動頻繁而衝擊全球金融市場穩定的影響。

在全球經貿版圖重塑過程中，楊金龍認為台廠可能仍受惠轉單效應，但受益度有待觀察；全球供應鏈的再次移轉將增加全球通膨壓力，台灣生產所需原物料多仰賴進口，若全球通膨走升，台灣須關注其外溢影響。

彭金隆則在報告中表示，美國政府若落實「美國優先」政策，以加徵關稅方式保護美國製造業，通膨及利率水準對資本市場的影響需整體觀察。因應美產業政策可能產生變動，近年上市公司已分散布局、轉移產地，金管會將密切掌握國際金融市場發展與重大金融事件，適時召集證交所等周邊單位召開「股期市研商會議」，必要時採取穩定股期市措施。

金管會書面報告指出，截至今年九月底，國銀對美國暴險總額為三兆六七五六億元，在營運風險方面，銀行業須面臨關稅可能提高、通膨及高利率期間更久的三大挑戰，但美國政府若擴大減稅政策，短期內將增加全球企業及海外台商赴美國投資意願，銀行業者可適時擇優拓展業務掌握商機。